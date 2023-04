Getuigen gezocht na ongeval fietsers

Omstreeks 14.30 uur zijn de fietsers op de Stationsstraat met elkaar in botsing gekomen. Een 55-jarige vrouw uit de gemeente Zaanstad kwam dusdanig ten val dat zij hier letsel aan haar gezicht aan overhield. De andere fietser kwam ook ten val maar verliet kort daarop de plaats van het ongeval zonder contactgegevens met de vrouw te hebben uitgewisseld. De vrouw liet hij gewond achter. Zij is door omstanders geholpen en ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Getuigenoproep

In het kader van het onderzoek komt de politie komt graag in contact met de andere fietser. Dat geldt ook voor mensen die het ongeval hebben zien gebeuren of het slachtoffer ter plekke hebben geholpen en nog niet met de politie hebben gesproken. Meld u a.u.b. bij de politie in Zaanstad via telefoonnummer 0900-8844.