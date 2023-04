Brand in woning.

zaterdag 29 april 2023 om 00:14:00

Den Haag-Ter Heijdestraat. Rond 23.30 uur is de brandweer gealarmeerd omdat er op de eerste verdieping van het gebouw brand zou zijn. De brandweer had de brand snel geblust. De omliggende woningen zijn voor de zekerheid ontruimd. De brandweer is momenteel nog wat breek- en sloopwerkzaamheden aan het uitvoeren om er zeker van te zijn dat alles uit is.

Als alle ontruimde woningen zijn gecontroleerd op aanwezigheid van koolmonoxide en als deze niet meer aanwezig zijn, mogen de bewoners weer terug.

Het brandadres is niet meer bewoonbaar. Stichting Salvage zal de gedupeerde helpen bij de afhandeling van de schade.

Er zijn bij deze brand geen gewonden gevallen.