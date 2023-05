Twee aanhoudingen schietincident Blerick

Het gaat om mannen van 31 en 27 jaar. Een werd er aangehouden op het vliegveld van Frankfurt en de ander op het vliegveld van Dusseldorf. Van een derde verdachte is de identiteit bekend en de politie hoopt hem spoedig aan te houden.

Bij het schietincident op het parkeerterrein aan het Sint Hubertusplein raakte een 41-jarige man uit Venlo gewond. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Een tweede slachtoffer, een 38-jarige man uit Venlo, heeft zich zelf in het ziekenhuis gemeld voor medische hulp.