Woning beschadigd na explosie in Alphen aan den Rijn

Bij de hulpdiensten kwam rond 06.00 uur de melding binnen nadat bij de woning een harde knal gehoord was en er vuur was gezien. De omgeving van de woning werd afgezet om de toedracht van de explosie te onderzoeken. Niemand raakte als gevolg van dit incident gewond, wel raakte een woning beschadigd. De politie hield een verdachte aan.

Iets gezien?

De toedracht van de explosie wordt onderzocht en de politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u 29 april voorafgaand, tijdens of na de explosie iets opvallends gezien in de omgeving van de Bremstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die van belang kan zijn in dit onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.