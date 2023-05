Partido MEP

Glenbert Croes na Parlamentario Mike Eman:

“NOS KIER PIDI BO, PA TUMA E DECISION CORECTO Y RETIRA COMO LIDER DI PARTIDO AVP Y DI POLITICA”

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, en jou tijd van gaan is gekomen.”

ORANJESTAD – Durante e reunion den Parlamento, Minister Glenbert Croes a inicia su discurso cu un “quote” dirigi na e honorabel miembro di Parlamento, lider di fraccion di AVP Mike Eman cu ta bisa lo siguiente: “Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, en jou tijd van gaan is gekomen.” Cu e “quote” aki, Minister Croes ta pidi Parlamentario Mike Eman pa tuma e decision corecto y retira como lider di fraccion di AVP y di politica ya cu el a haci suficiente daño na pais Aruba caba.

E mandatario tambe a haci un refleccion historico na unda e ta referi na un situacion actual, cu su persona ta cataloga como un situacion similar den pasado. Aki ta unda Minister Croes a splica cu na aña 1968 un hoben di Santa Cruz, di fam Croes a wordo aserca, e tempo ey, door di Shon A pa subi lista di AVP. E hoben aki, cu su ambicion y deseo pa traha na bienestar di pais Aruba , a acepta e reto y afilia su mes na e partido berde. Lamentablemente despues cu Shon A a fayece, e bieunan den AVP no a permiti e jong nan lanta cabes y cana nan propio caminda, conduciendo asina na retiro di e hoben aki di e partido berde. Asina, na aña 1971 e hoben Croes aki, a lanta su propio partido bou nomber di Partido Movimento Electoral di Pueblo (MEP), pa brinda e respuesta na e clamor di e pueblo pa logra su Status Aparte.

MENSAHE NA MIKE EMAN:

“No laga e historia doloroso aki den politica ripiti na unda hobennan ta wordo impedi di pone nan stempel riba e politica di futuro, pasobra ta nan ta e generacion cu lo bay percura pa e futuro generacionnan y e bieunan cu ta birando grandi. Tuma e decision y retira, habriendo asina e caminda pa e jongnan por crece y duna loke nan tin na bienestar di nos comunidad”.