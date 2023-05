Verdachte aangehouden op overval casino in Amersfoort

De overval

In de nacht van zondag 29 op maandag 30 januari van dit jaar, werd een casino aan de Kamp in Amersfoort overvallen door een man. Iets na middernacht, rond 00.05 uur, liep een man het casino binnen. Hij liep recht op de balie af en gooide een plastic tasje op de grond. Met een groot mes bedreigde hij het personeel en eiste hij geld. Het personeel deed wat de man wilde: ze pakten contant geld, deden het in het plastic tasje en gaven het de man. De man rende vervolgens het casino weer uit in de richting van de Oliesteeg.

Onderzoek naar de verdachte

De afgelopen maanden heeft de recherche zich ingezet om de identiteit te achterhalen van de verdachte. De recherche heeft onder andere beelden uitgekeken en zijn aan de slag geweest met het uitvoeren van diverse buurtonderzoeken. Helaas leverde dat niet het gewenste resultaat.

Bureau Hengeveld

Op 1 maart van dit jaar is de zaak ook behandeld in het regionale Opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. In dit programma worden iedere week meerdere zaken behandeld, waar de oproep wordt gedaan om mee te denken en/of informatie te geven. De uitzending leverde meerdere tips op, maar leidde uiteindelijk niet tot de verdachte.

Verdachte meldt zichzelf

Op 14 april 2023 ontving de recherche een tip over een mogelijke verdachte. De recherche ging aan de slag met de tip, maar kwam voor een verrassing te staan. Ongeveer twee weken nadat de tip was gegeven, meldde zich een 29-jarige man uit Amersfoort aan de balie op het politiebureau in Amersfoort. Hij had spijt. Na verhoor bleek dat de eerder gegeven tip afkomstig was van de verdachte zelf. De man is voorgeleid voor de rechter-commissaris en zit op dit moment nog vast.