70 Kilogram cocaïne aangetroffen in een container met avocado’s

Op woensdag 3 mei 2023 werd er tijdens een Douanecontrole een partij cocaïne ontdekt bij lading avocado’s.

De container was afkomstig uit Peru en bestemd voor een bedrijf in het Westland. Tijdens een controle met narcoticahonden en een containerscan troffen douaniers de pakketten cocaïne aan in de constructie van de container. Mogelijk moesten de verdovende middelen uit de constructie verwijderd worden in een zogenaamd Empty Depot. In zo’n depot staan vele lege containers in afwachting van een nieuw transport.

In totaal verwijderden douaniers 70 pakketten uit de container. De ontvanger in Nederland lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.

Het HARC-team, een inmiddels 27 jaar oud samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek.

De drugs zijn inmiddels vernietigd.