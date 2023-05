Di dos Edishon di Churandy Martina Golf un Gran Eksito

E di dos edishon di Churandy Martina Foundation Golf pa rekouda fondo a resulta un eksito

grandioso. Djasabra ultimo e presioso kancha di Blue Bay Golf & Beach Resort tabata e

escenario pa e evento. Partisipashon tabata kompleto, pa duna un aporte pa na e fundashon ku

ta hasiendo un gran trabou pa yuda deportistanan ku transporte, material i otro atributonan pa

nan deporte. Prome premio NET a bai pa Lilo Sulvaran i Vincent Zrour ku NET 60 golpi. Pa e

kategoria Gross (sin handicap) e ganadornan tabata Walter Hofstede i Rick Adriaans ku 62 tiru.

Tabatin tambe di dos i tercer lugar ku premio. E partisipantenan a forma equipo di dos persona

hungando e estilo di “two man scramble”. Kada un ta dal e bala i semper ta sigui ku esun miho

konekta.

Resientemente e fundashon Churandy Martina a entrega hopi material i otro nesesidatnan na e

federashon di atletismo local CAB. Tabatin diferente otro forma pa rekouda fondo. Golfistanan

por a gana un Volkswagen Tiguan na e di tres buraku, premio pa balanan konekta mas serka di

un liña i obhetonan. Tur esakinan tabata pa rekouda fondo loke sigur tabata un eksito.

Churandy Martina a bisa durante entrega di premio, ku otro biaha mester konsidera un grupo

mainta i un di dos atardi, komo ku e interés tabata grandi pa yuda e kousa di su fundashon.

Riba e foto un bista di e ganadornan.

2e editie Churandy Martina Foundation Golftoernooi bij Blue Bay was een groot succes!

De tweede editie van Churandy Martina Foundation Fundraising Golf festijn, is weer groots

verlopen. 1ste prijs Nett ging naar het duo van Lilo Sulvaran en Vincent Zrour. Het duo van

Walter Hofstede en Rick Adriaans wonnen de Gross met 62 slagen.

Het gehele toernooi stond in het teken van fondsen inzamelen voor de Churandy Martina

Foundation, welke zich inzet op het gebied van sport en educatie voor de jeugd van Curacao.

Recentelijk nog, kon de stichting volop materiaal beschikbaar stellen voor de CAB, Curaçaose

Atletiek Bond. De Churandy Martina Foundation heeft ook twee bussen aangeschaft, inclusief

sportmaterialen, waarmee bij scholen wordt langs gegaan om sportlessen te geven op scholen

waar weinig tot geen sportlessen worden gegeven.

Tijdens het toernooi konden de spelers verschillende challenges spelen, waarmee extra geld

kon worden ingezameld voor het goede doel. Een “Volkswagen Tiguan” voor de “hole in one” bij

de derde hole, een bal zo dicht mogelijk bij een object op de baan spelen of zo dicht mogelijk bij

een gemarkeerde lijn op de baan. Spelers konden mooie prijzen winnen, beschikbaar gesteld

door sponsors.

Churandy Martina was heel tevreden met het succes van de tweede editie van dit groots golf

evenement. Op de foto de winnaars van de succesvolle golf wedstrijd.