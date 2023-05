Aanhouding na schietincident

Omstreeks 22.30 uur die avond kreeg de politie een melding van het schietincident. Op straat nabij de Tinnenweide bleek een 48-jarige man te zijn beschoten. Het slachtoffer raakte daarbij gewond. Hij werd ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen en vervoerd naar een ziekenhuis. De man maakt het naar omstandigheden goed. Meerdere politie-eenheden ondersteund door een politiehelikopter zochten naar de verdachte die zich volgens omstanders nog op straat zou moeten bevinden. De 20-jarige verdachte werd uiteindelijk in een woning aangetroffen en aangehouden.

De politie is een onderzoek gestart en is daarbij ook op zoek naar getuigen. Zij kunnen bellen met 0900-8844 of via M 0800-7000. Informatie kan ook gedeeld worden via onderstaand tipformulier.