Sabah Kassas

15 jaar

Laatste update: 05-05-2023 | 14:16 Zaaknummer: 2023087892 Sinds: 29-04-2023 Vermist uit: Den Helder

De 15-jarige Sabah is sinds 29 april 2023 omstreeks 23.00 uur vermist uit Den Helder. Zij is het laatst gezien bij de zorginstelling Parlan aan de Kijkduinlaan. Het signalement van Sabah is als volgt: ongeveer 1,65 meter lang, slank postuur, licht getinte huidskleur. Sabah is te herkennen aan haar zwarte, lange en golvende haar en bruine ogen.