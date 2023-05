Man overleden bij dodelijk ongeval

Ter plaatse trof de politie een auto tegen een boom aan. Een man is om het leven gekomen, de andere vier personen zijn voor de benodigde medische hulp naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval. Was u in de buurt en heeft u iets gezien of gehoord? Heeft u mogelijke camerabeelden? Of heeft u andere relevante informatie? Dan komen wij graag in contact met u. Bel 0900-8844 of anoniem via 0800 7000.