Man uit Tadzjikistan en vrouw uit Kirgizië aangehouden op verdenking terrorisme

Een 29-jarige man en zijn 31-jarige vrouw zijn op donderdag 6 juli 2023 aangehouden op verdenking van terrorisme. Het gaat om een man uit Tadzjikistan en een vrouw uit Kirgizië, die sinds 2022 in Nederland verbleven. De vrouw is in een woning in Breda aangehouden, de man is opgepakt in Eindhoven. Ze worden beiden verdacht van voorbereidingshandelingen voor een terroristisch misdrijf. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS).

De Landelijke Recherche kwam de verdachten op het spoor na een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Uit het opsporingsonderzoek is de verdenking naar voren gekomen dat de man lid is van IS en de opdracht heeft gekregen om een aanslag te beramen. De plannen waren nog niet concreet, maar het Openbaar Ministerie vond ze serieus genoeg om in te grijpen.

In het onderzoek werd samengewerkt met Duitsland, omdat de man contact had met personen die daar woonachtig zijn. In het Duitse onderzoek zijn donderdag zeven verdachten opgepakt.

Beide verdachten worden op vrijdag 7 juli voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Ze zitten in beperkingen, wat betekent dat de verdachten alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Voor het Duitse persbericht; zie:

Der Generalbundesanwalt – Homepage – Seven Suspected Members of an Islamic Terrorist Organisation Arrested

Der Generalbundesanwalt – Aktuelle Pressemitteilungen – Festnahme von sieben mutmaßlichen Mitgliedern einer islamistischen terroristischen Vereinigung

