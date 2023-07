Celebracion di 65 aňa di Kapel di Bethania y Klooster Imeldahof

E aňa aki Kapel di Bethania y Klooster Imeldahof na Noord ta celebra 65 aňa di existencia.

Riba 15 di januari 1952 e prome shete soeurnan di e ordo ‘Dominicanesnan di Bethania’ a bin traha na Aruba den enseňansa y cuido di muchanan. E ordo aki a percura pa realisa ‘Kinderhuis Imeldahof’ cu e cuater casnan Beatrix, Irene, Margriet y Marijke, e Kapel y e Klooster Imeldahof. Pa celebra e evento memorabel aki di 65 aňa Zr. Marjolein Bruinen lo bin for di Hulanda y lo ta presente na tres acontecimento organisa pa ‘Fundacion Kapel di Bethania’. Diabierna 7 di juli tin e apertura oficial di un exposicion nobo “Vestuarionan Liturgico” pa 8 or di anochi den Klooster Imeldahof. Diadomingo 9 di juli tin un ‘koffiemorgen’ na klooster for di 9 or di mainta te 2 or di merdia. Y diahuebs 13 di juli tin un Santo Sacrificio di misa pa 6 or y mei di atardi den e kapel. ‘Fundacion Kapel di Bethania’ ta invita tur interesado pa bin celebra cu nos e evento memorabel aki riba e dianan menciona.

