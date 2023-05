MINISTER XIOMARA MADURO TA FELICITA GANADONAN DI COPA ROTATIVA GOBERNADOR FELIPE B. TROMP

Riba Dia di Rey ta entrega e Premio Copa Gobernador Felipe B. Tromp, na unda cu ta reconoce e trabou boluntario cu ta wordo desplega na bienestar di nos hobennan. E Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp tin un historia bunita su tras. Nos prome Gobernador sr. Felipe B. Tromp, awe den feliz memoria, tabata un persona cu un amor grandi pa tur hende cu ta haci un of mas trabou boluntario. Principalmente riba tereno di formacion di nos hobennan. Sr. Tromp tabata miembro di varios organisacion cultural cu a traha pa e hubentud di Aruba. Pa tal motibo aki ta reconoce su persona y nos hobennan, por medio di e entrega di e Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp. Su Excelencia Gobernador di Aruba, sr. Juan Alfonso Boekhoudt a haci entrega di e Premio Copa Hubenil, Premio extra y Premio Estimulo di “Gobernador Felipe B. Tromp” na e respectivo ganadonan. Minister Xiomara Maduro ta gradici e Comision Premio Copa Gobernador Felipe B. Tromp pa nan trabou desplega, y ta felicita e ganadonan di Copa Gobernador Felipe B. Tromp cu a keda den persona di e hobennan di Rough Riders Aruba, Rebecca Jansen y Angela Geerman.

Rough Riders Aruba – Premio Copa Rotativo Gobernador Felipe B. Tromp

Durante votacion pa saca un ganado pa Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp pa e aña aki tabata tin un empate y suerte a dicidi cu e team di hobennan di ciclismo BMX Rough Riders Aruba a bira ganado di Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp pa aña 2023. Durante aña 2022 te cu april 2023 e hobennan, di edad di 6 pa 15 aña a sa di destaca localmente y na nivel internacional. E team a keda funda oficialmente na aña 2012 y actualmente tin 15 miembro activo cu ta train regularmente y prepara nan mes pa caredanan local y internacional. Durante aña 2022 y 2023, Rough Riders a gana varios careda na Aruba organisa pa diferente team y tambe door di Aruba Wielrenners Bond. Tres coredor a gana e titulo di campeon nacional di Aruba, cuatro coredor a bay cu e premio di sub campeon nacional di Aruba y tres coredor a logra e di tres lugar di campeon nacional di Aruba. Na nivel internacional e hobennan a participa na caredanan na Estados Unidos, Colombia y e campeonato mundial na Francia. E team a logra trece un total di 95 trofeo pa Aruba. Na Merca e hobennan a participa na varios competencia. Na Nantes, Francia e hoben Kailen Wouters a competi entre e 56 mihonan di mundo y ta logra keda na di 5 luga den categoria di 8 aña. Kailen ta bira campeon di e competencia di ‘Festival de las luces’ na Medellin, Colombia. Asher Geerman ta keda na di 7 luga. Tur e logronan aki ta danki na e dedicacion di e propio coredornan, e apoyo di nan mayornan y e trabou inmenso di coach Gregory Wouters.

Rebecca Jansen – Premio Extra Copa Gobernador Felipe B. Tromp

Pa motibo di e empate, e comision ta reconoce Rebecca Jansen tambe y ta otorgue un copa cu ta carga nomber di Gobernador Felipe B. Tromp pa tur su logronan durante e ultimo aña pa e deporte di triathlon, esta coremento na pia, landamento y ciclismo. Rebecca tin 17 aña y desde chikito ta activo den deporte, specialmente coremento. Na aña 2019 y 2021 e ta logra e premio ‘Excelencia den deporte’ den e categoria femenino di 14 pa 17 aña. Na februari 2022, Rebecca ta sufri un accidente cu su bais durante entrenamento pa participa na e Weganan Suramericano de Juventud. E ta sufri un caida fuerte cu su bais y ta kibra su elleboog. El a pasa den operacion basta grandi y ainda e ta hayando terapia pa su

elleboog. Sinembargo Rebecca no a entrega ya cu na luna di april di 2022, ela cuminsa core atrobe y na october 2022 ela participa den caredanan di triathlon y ciclismo. Den triathlon e ta logra diferente premio sea prome luga of ganado overall tanto local como internacional, manera prome luga durante ‘Carifta Triathlon’ na Bermuda, y 4 luga pa aquathlon. Pa menciona algun logro, na april 2022 Rebecca ta keda na di tres luga di ‘Boulevard Race’ den e categoria di 14 pa 19 aña, coriendo un distancia di 10 kilometer den 49:15 minuut. Na juni 2022, Rebecca ta gana e ‘Guardian Group walk/run’ di 10 kilometer cu un tempo di 47:14 minuut. Na september 2022 e ta bira e ganado overall femenino U20 di ‘Aruba Bank Walk and Run 2022’ organisa pa Aruba Bank durante cuatro dia. Otro logro di Rebecca ta na maart 2023 ora cu e ta gana e prome luga den e categoria di U25 di e ‘Aruba International Half Marathon’ y segundo luga overall di e mesun careda prestigioso aki. Riba tereno di ciclismo Rebecca ta cosechando hopi exito desde october 2022 te cu maart 2023, ganando diferente premio sea prome of segundo luga. Por menciona overall ganado di un careda tri-bike di tres dia na februari ultimo. Apesar cu su elleboog no ta completamente recupera, Rebecca ta participa na diferente competencia di landamento y ta destaca enormemente.

Angela Geerman – Premio Estimulo

E premio di estimulo e aña aki ta bay pa e hoben Angela Geerman di 14 aña di edad pa su meritonan riba tereno social. Angela a forma parti di e proyecto ‘Gen297,’ un programa despues di oranan di scol pa hobennan di Scol Secundario auspicia pa Asociacion Trabou di Hubentud pa Aruba (ATHA). Meta di e proyecto ta pa yuda hobennan desaroya nan personalidad, habilidad y conocemento. Un otro aspecto ta pa guia nan hunto cu nan mayornan. Angela a mustra cu e tin talento pa domina e instrumento di cuarta. Pero loke mas a resalta ta cu durante e lesnan, Angela tabata yuda e otro hobennan cu no por a domina e instrumento. E tabata keda despues di e programa pa yuda haci cushina limpi. Den e proyecto ‘Gen297,’ Angela tabata un participante y tambe un boluntario pa yuda cu tur tarea. Angela ta un alumno di Colegio Arubano y a yuda hobennan di otro scol manera di Scol pa Practico pa Ofishi cu huiswerk. Asina el a yuda un hoben, cu cifranan no desea, mehora su prestacionnan na scol cu a duna un resultado cu e hoben a gradua entre e mihonan. Tambe Angela ta motiva otro hobennan cu tin problema social. Angela a influencia un hoben cu a resulta di a dicidi pa stop di uza substancia adictivo pisa. Pues Angela ta un hoben cu ta dispuesto pa yuda, comparti y influencia otro pa bay den e caminda corecto cu ta balornan grandi riba tereno boluntario y social. Angela ta hunga futbol tambe pa La Fama damas. E aña aki Angela a participa den e proyecto ‘Aruba Doet’ y a yuda verf e edificio di ATHA na Santa Cruz. Asina cu oportunidad presenta, Angela a sa di ta un boluntario pa otro proyectonan pa instancianan no-gubernamental. Angela ta conoci pa tin un empatia impresionante cu su amigo y amiganan cercano, un caracter hopi bunita y un ehempel pa otro hobennan comparti, yuda otro y guia otro den e caminda corecto. Angela ta siguiendo training di cosmotologia facial y a wordo escogi entre 6 participante como e miho pa sigui cu e practica na e salon di estetica. Pa su prestacionnan riba tereno social como influencer positivo y como un boluntario hoben, Angela a ricibi e Premio Estimulo di Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp.