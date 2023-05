Notisia di polis di djárason 3 di mei te ku djabièrnè 5 di mei 2023/Politieberichten van woensdag 3 mei tot en met vrijdag 5 mei 2023

Notisia di polis di djárason 3 di mei te ku djabièrnè 5 di mei 2023

Manehá bou di influensia

Den oranan di mardugá riba djabièrnè 5 di mei a detené un hòmber di inisial M.A.M di 35 aña en konekshon ku manehá bou di influensia. A para e sospechoso pa un kòntròl i a hasi e tèst di supla kuné. En konekshon ku resultado di esaki a detené i hib’é warda di polis pa un análisis di rosea. A konsekuensia di e resultadonan, a kita su reibeweis.

Aksidente

Riba djaweps 4 di mei, alrededor di 10.40 or di mainta un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Sùit. Outo 1 tabata kore direkshon nort riba Kaya Nikiboko Sùit na momentu ku diripiente outo 2 a subi kaminda ku a pone ku outo 1 diripiente mester a wanta brek. Pa e motibu aki, un outo ku tabata aserkando a dal patras di outo 1. Ambulans a transportá shofùr di outo 1 pa hòspital pa tratamentu médiko.

Atrako armá

Alrededor di 8.15 or di anochi riba djárason 3 di mei, un atrako armá a tuma lugá na un toko situá na Kaya Rafaela den Antriol. Dos hòmber kara tapá, bistí ful na pretu i armá ku probablemente arma di kandela a drenta e toko i a saka sèn for di e kaha di plaka. E malechornan a logra hui promé ku polis a yega. Si bo tin informashon ku ta relevante pa e investigashon òf si bo a mira algu sospechoso, yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310. Investigashon den e kaso ta andando.

Politieberichten van woensdag 3 mei tot en met vrijdag 5 mei 2023

Rijden onder invloed

In de nachtelijke uren op vrijdag 5 mei werd een 35-jarige man met initialen M.A.M. aangehouden wegen het rijden onder invloed. De verdachte werd gestopt voor een controle waarbij er een blaastest werd afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd hij aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse.

Aanrijding

Omstreeks 10:40 uur op donderdag 4 mei, vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaya Nikiboko Zuid. Auto 1 reed in noordelijke richting op de Kaya Nikiboko Zuid toen ineens auto 2 de weg opreed waardoor auto 1 opeens moest remmen. Hierdoor botste een aankomende auto achterop auto 1. De bestuurder van auto 1 werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Beroving met een wapen

Op woensdag 3 mei in de vroege avonduren vond een beroving met een wapen plaats in een ‘toko’ aan de Kaya Rafaela in Antriol. Twee gemaskerde mannen in het zwart gewapend met, waarschijnlijk, een vuurwapen drongen de ‘toko’ binnen namen contant geld uit de kassa. Het is de verdachten gelukt om van de locatie vluchten voordat de politie aankwam. Heb je informatie die relevant is voor het onderzoek of heb je iets verdacht gezien, bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310. Onderzoek in de zaak loopt.