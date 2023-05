Man overleden bij ongeluk op A16

Het ongeval gebeurde rond 15.15 uur op de snelweg richting Rotterdam. Bij het ongeluk was ook een vrachtauto met oplegger betrokken. De overleden bestuurder is achter op de lege oplegger gereden. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben eerste hulp verleend. De man is overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar aan zijn verwondingen overleden.

De chauffeur van de vrachtauto is meegenomen naar het bureau voor een verklaring en nazorg. Hij is geen verdachte in deze zaak. Het politieonderzoek is hiermee ook afgerond.