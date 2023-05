CHARLANAN RIBA SEPARASHON DI INFORMASHON FOR DI MANIPULASHON, UN RETO DEN TUR NASHON ORGANISÁ PA UNESCO NA CURAÇAO

WILLEMSTAD. Komo parti di e selebrashonnan di 30 aña di Dia Mundial di Prensa, UNESCO, Media Institute of the Caribbean i UNESCO Curaçao ta organisá dos charla riba e temanan : Separashon di Informashon for di Manipulashon, un Reto den Tur Nashon dia 11 di mei na Biblioteka Nashonal Kòrsou i e di dos na Universidat di Curaçao titulá “Achieving effective information separation for the purpose of preventing manipulation, remains a significant challenge in many nations”.

Tur dos charla ta gratís pa tur hende asistí di 7 pm – 9 pm. i e Idiomanan ta na ingles i Papiamentu.

Oradornan ta sra. Kiran Maharaj, Presidente i kofundador di e non-profit organisashon Media Institute of the Caribbean (MIC), i Caribbean Investigative Journalism Network, s r. Wesley Gibbings, – Vise Presidente, Media Institute of the Caribbean, Fundador Association of Caribbean Media Workers, outor, periodista, media trainer, i sra Suzy Camelia-Römer Abogado Konstitushonal. Nan lo elaborá entre otro riba e tópikonan riba fake news, media “literacy” disinformashon i hopi mas.

Durante dos dia i mei ta tuma lugá tambe un workshop pa prensa ku e tema “Sustainable Futures for Media, Empowered, Resilient and Independent”/Futuro Duradero pa Media, Empoderamentu, Resilensia i Independiente.” Entre e varios tópiko tin entre otro desaroyá kódigo di étika pa organisashonnan di media, periodistanan, Inteligensia Artifisial, media alternativo, i retonan ku por konfrontá.