Den kuadro di ‘Dia di Higiena di man’, SOAW ta lansa kampaña pa esnan di mas riesgo den nos komunidat.

Willemstad – Djabièrnè mainta na Ricardus Tehuis, Ministerio di SOAW huntu ku World Health Organization, a lansa un kampaña pa hasi higiena di man mas asesibel na e pueblo di Kòrsou, pero prinsipalmente e gruponan mas vulnerabel den nos komunidat. Di e forma aki nos por evitá infekshonnan. E kampaña di konsientisashon lo tuma lugá henter luna di mei, kuminsando 5 di mei ku ta Dia di Higiena di man.

Den e luna di mei SOAW lo distribuí djèl di alkohòl (“hand sanitizer”) i materialnan edukativo ku ta trata di higiena di man na e gruponan mas na riesgo pa malesa den nos komunidat i esnan ku ta traha den kuido. Esaki lo sosodé atraves di dòkternan di kas, sentronan di bario, e kasnan di grandi i na esnan di menos rekurso na Kòrsou.

“Durante di e pandemia di Corona, nos a bin realisá ku e grupo aki ta esun ku a sufri mas tantu i asta awe despues di e pandemia, nos ta mira ku kosnan no ta fásil pa e grupo aki. SOAW ta para pa e bienestar di un i tur, i ku e kampaña aki, nos ke mustra kon importante higiena di man ta den kombatí infekshon i promové salú bou di nos pueblo,” segun Minister Larmonie Cecila.

Praktiká bon higiena di man por salba bida. Tur dia, un bida por ser salbá, pero si kohúntamente nos pone mas atenshon na tene nos mannan limpi, nos por multipliká e kantidat aki signifikantemente.

Minister Larmonie Cecila ta sigui: “Ta sumamente importante pa nos keda konsiente di kon krusial bon higiena di man ta, pasobra malesanan kontagioso i infekshonnan kousá pa virus i bakteria ta un tópiko ku nos mester tené na kuenta tur dia. Dor di simplemente tene nos mannan limpi, nos por salba bida, minimalisá e ousensia for di trabou i asina tene e gastunan relatá na malesa abou.”

E kampaña aki ta sostené pa CHV (Curacaose Huisartsen Vereniging) i Stichting Kurazorg, ku tambe ta yuda ku e distribushon di “hand sanitizers” i materialnan edukativo.

Ministerie van SOAW maakt goede handhygiëne toegankelijk voor minder bedeelden in het kader van World Hand Hygiëne Dag.

Willemstad – Ministerie van SOAW samen met de World Health Organization in actie om op Curaçao goede handhygiëne toegankelijk te maken voor iedereen om zo te voorkomen dat infectieziekten ontstaan en zich verspreiden. De actie is van start gegaan 5 mei op World Hand Hygiëne Dag bij Ricardus Tehuis en zal de gehele maand Mei plaatsvinden.

In de maand Mei verspreidt het ministerie gratis hand sanitizers en educatiemateriaal over goede handhygiëne voor met name de kwetsbare groepen in de samenleving en de zorgverleners. De gratis hand sanitizers zullen worden verspreid via huisartsenpraktijken, buurtcentra, bejaardentehuizen en direct aan de minder bedeelden in Curaçao. “Tijdens de corona periode hebben we gezien dat deze doelgroepen het meest geleden hebben en ook nu heeft deze groep het niet gemakkelijk. Wij staan als SOAW voor welzijn voor iedereen en door deze actie bevorderen we goede handhygiëne, wat direct impact heeft op de bevordering van ons welzijn en het voorkomen en ontstaan van infectieziekten.” Aldus minister Larmonie-Cecillia.

Goede handhygiëne kan mensenlevens redden. Vandaag en iedere dag kunnen wij door extra aandacht aan goede handhygiëne te geven dit aantal vergroten; Duizenden en zelfs wereldwijd honderdduizenden extra levens kunnen gered worden nu en in de toekomst. Daarom komt het Larmonie-Cecilia vervolgt; “Het is belangrijk dat wij ons bewust blijven van het belang van goede handhygiëne; want infectieziektes en kruisbesmetting van virussen en bacteriën via handen is nog aan de orde van de dag. Door simpel te zorgen voor goede handhygiëne redden we levens, zorgen we voor minder ziekteverzuim, wat uiteindelijk ook zorgt voor minder ziektekosten.”

De actie wordt ook ondersteunt door de CHV (Curacaose Huisartsen Vereniging) en Stichting Kurazorg; die ook helpen met de verspreiding van de gratis handhygiene-materialen.