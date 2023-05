Segun parlamentario di MFK Ramón Yung

Diskushon riba oumento preis di kombustibel miéntras rapòrt SGS Inspire ta proba ku kalidat di kombustibel na Kòrsou ta malu

WILLEMSTAD,- Pueblo ta fadá dje diskushonnan kontinuo riba oumento di preis di kombustibel, mientrastantu ku e resién rapòrt di SGS Inspire ta papia palabra kla i ta mustra ku e kombustibel importá aki na Kòrsou ta di mal kalidat i ta afektá prestashon di un gran parti dje kantidat di vehíkulonan, di akuerdo ku Parlamentario pa frakshon di MFK, Ramón Yung.

Konseho di Minister den un reunion èkstra ordinario djaluna dia 8 di mei lo mester tuma un desishon riba posibel oumento di preis di kombustibel. Minister di ekonomia sr. Ruisandro Cijntje ta indiká ku Konseho di Minister mester skohe entre e oumento di preis di 16 sèn pa liter of 29 sèn pa liter. Den kaso ku skohe pa un ouemento di 16 sèn, esei ta nifiká ku lo eliminá kobransa dje OB riba kombustibel na momento di importashon i solamente na momento di benta na e konsumidó lo kobra OB.

Minister di Finansa, sr. Javier Silvania di su parti ta indiká ku no tin espasio pa mantené e “aanschrijving” riba mitigashon preis di kombustibel, pasó esei no ta inkorporá den e presupuesto di 2023. Den kaso ku opta pa un oumento di 16 sèn, esei lo nifiká ku tur ministerio lo mester kòrta alrededor di 1.42 mion den nan presupuesto pa kubri un suma di 12.8 mion florin ku eliminashon dje OB riba importashon di kombustibel ta produsí.

Parlamentario pa frakshon di MFK, Ramón Yung ta puntra su mes, “kon por ta posibel ku ta diskutiendo oumento di preis di kombustibel, miéntras den un rapòrt resién di SGS Inspire ta papia palabra kla i ta konfirmá ku e kalidat di kombustibel importá ta unu malu”.

Parlamentario Ramón Yung ta konsiente ku e dos puntonan di diskushon ta kompletamente lòs for di otro, pero e pueblo ku mester paga pa e oumento si no tin komprenshon p’esaki. Pasó for di na momento ku a bira konosí ku e kalidat di kombustibel ta malu, pueblo ta verwagt ku e promé paso ku lo tuma, ta pa yega na un fórmula kon pa kompensá e mal kalidat di kombustibel.

Realidat ta segun parlamentario di MFK, Ramón Yung ku resultado dje rapòrt di SGS Inspire a bira públiko, hustamente na momento ku BTP a hasi kalkulashon di preis di kombustibel i a indiká ku kombustibel lo konosé un oumento di preis.

Pa parlamentario Ramón Yung, awor mas ku nunka Minister di asuntunan ekonómiko sr. Ruisandro Cijntje mester sinta ku tantu Curoil komo tambe operadornan di pòmpnan di gasolin, di manera ku huntu por fiha un posishon i demostrá solidaridat ku e pueblo di Kòrsou pa loke ta posibel pasonan ku por tuma pa mitigá e impakto i posibel oumento di preis di kombustibel.

Pasobra anteriormente e minister a indiká ku den deliberashonnan ku Curoil, Curoil lo mester a bisa ku e margen di ganashi riba benta di kombustibel lo mester ta 25 sèn enbes di 17 sèn i mei, di manera ku nan lo por kubri tur nan gastunan operashonal.

E rapòrt di SGS Inspire sinembargo ta indiká ku tantu e ganashi di benta di Curoil na rebendedónan komo tambe e márgen di ganashi ku pòmpnan di gasolin ta haña, ta un margen di ganashi supstanshal. SGS Inspire di forma tekstual ta bisa ku “the margin Curoil is a fixed margin to cover the cost of storage and distribution”. (including a reasonable profit margin)

Den kaso di e doñonan di pòmp, tambe SGS inspire ta indiká ku “the dealer margin cover the gas stations operating costs regarding distribution and delivery (including a reasonable profit margin).

Anteriormente, difísilmente por a yega na sifranan pa loke ta benta di produkto na pòmpnan di gasolin, pasó no tabata suministrá sifra na gobièrnu. Pero ku e rapòrt di SGS Inspire por mira ku un pòmp di gasolin mester disponé di por lo ménos 2 tanki pa kada produkto ku nan ta bende, o sea gasolin i gasoil. E tankinan tin un kapasidat di entre 30 mil pa 37 mil liter di produkto i nan ta yena un tanki mas o menos kada pasa dos dia. Kualkier siudadano mes por hasi un kalkulashon matemátiko, kiko e volumen di benta i ganashi di un pòmp por ta mensualmente, teniendo kuenta ku e margen di ganashi riba tantu gasolin komo gasoil ta 17.5 sèn riba kada liter.

Den kaso di Curoil komo úniko proveedor ku ta bende kombustibel ku pòmpnan di gasolin ku un margen di ganashi di 11,1 sèn riba kada liter di gasolin i 10,5 sèn riba kada liter di gasoil, un biaha mas kada siudadano por hasi un kalkulashon kiko e volumen di benta na 29 pòmp di gasolin rònt Kòrsou por generá pa Curoil.

P’esei na opinion di parlamentario Ramón Yung, ku tur “stakeholder” den e sektor di kombustibel mester sinta na mesa ku e rapòrt di SGS Inspire i pone tur nanishi den mesun direkshon, di manera ku komunidat por sali benefisiá for di e situashon. Pasó e pueblo ta sklama i no tin mas espasio pa sigui skruf i menasá ku mas oumento siendo ku e rapòrt ta papia di un mal kalidat di kombustibel. Finalmente, tenbiendo kuenta ku e mal kalidat di kombustibel, parlamentario Ramón Yung ta kere ku un periodo di transishon di 2 aña pa yega na un mihó kalidat di kombustibel ta sin mas inaseptabel.

