Willemstad – Promé Minister sr. Gilmar Pisas a biaha pa Dubai riba invitashon di AICE 2023 di 28 di aprel 2023 te ku 6 di mei 2023.

E invitashon aki a bini basa riba e partisipashon aktivo di Promé Minister sr. Pisas na AICE 2022 kaminda ku akinan e tabata tambe e “guest speaker” di e konferensia aki na Jamaica.

Pa ku e bishita aki Promé Minister sr. Pisas a probechá pa hinka un programa den otro kaminda e por a sigui ku diferente kombersashon i palabrashonnan ku ya a keda konkretisá durante di su promé bishita na Dubai na mart 2022.

Durante di e bishitanan ku tabata forma parti di su programa na Dubai e la keda loyalmente i di un forma hopi profeshonal asistí pa e delegashon di Curinde NV Curacao tambe.

Museo di Futuro na Dubai

Promé Minister sr. Gilmar Pisas su programa a kuminsá ku un bishita na e Museo di Futuro (Museum of the Future) riba rekomendashon di Embahada di Reino na Dubai dia 29 di aprel 2023.

E Museo di Futuro aki ta un espasio di eksibishon pa ku e ideología, servisio i produktonan di inovashon i futurísmo. E Museo tin tres elemento prinsipal: kolina bèrdè, edifisio i espasio.

E Museo a keda fundá pa e Fundashon di Futuro di Dubai i e ta sin duda e úniko na mundo ku ta mustra kon siensia i teknología lo bai influensiá i kambia mundo den e añanan binidero.

Promé Minister sr. Pisas a haña e oportunidat pa mira i eksperensiá kiko posibelmente nos por spera riba diferente aspekto den e añanan binidero, kual ta algu sumamente impeshonante.

Abrahamic House

Promé Minister sr. Gilmar Pisas a bishita “Abrahamic House” riba rekomendashon di Embahada di Reino na Dubai dia 1 di mei 2023.

E kas aki ta un kompleho interreligioso na e Isla Saadiyat na Abu Dhabi.

E kompromiso a keda inspirá for di e dokumento di Fraternidat Humano firmá pa Papa Fransisco na nòmber di Iglesia Katóliko i Ahmed El-Tayeb na nòmber di e Moské al-Azhar dia 4 di febrüari 2019 na Abu Dhabi.

Su Ekselensia Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan

Promé Minister sr. Gilmar Pisas a hiba un di dos kombersashon ku Su Ekselensia Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan (UAE Deputy Prime Minister and Minister of Interior) dia 1 di mei 2023.

Su Ekselensia Sheick Saif a keda sumamente kontentu di por a mira i haña e oportunidat pa hiba kombersashon un biaha mas ku Promé Minister sr. Pisas.

Su ekselensia a bolbe ekstendé su sosten na Promé Minister sr. Pisas pa tur loke e ke logra na Dubai i Abu Dhabi, meskos ku e la ofresé for di e promé enkuentro ku e tabatin ku Promé Minister sr. Pisas aña pasa.

DMCC (Dubai Multi Commodities Centre)

Promé Minister sr. Gilmar Pisas a hasi uso di su bishita na Dubai pa sigui ku e kombersashonnan ku e la hiba aña pasa ku DMCC dia 1 di mei 2023.

Na mart 2022 Kòrsou a firmá un “Letter of Intent” (LOI) ku e kompania di DMCC na Dubai. Esnan ku a firma na nòmber di Gobièrnu di Kòrsou tabata Minister di Desaroyo Ekonómiko sr. Ruisandro Cijntje i Promé Minister sr. Gilmar Pisas.

E CEO di DMCC sr. Ahmed Sultan Bin Sulayem (yu di e CEO di DP World sr. Sultan Ahmed bin Sulayem) a keda di bishitá Kòrsou aña pasa, pero debí na fayesementu di nan ex Presidente su ekselensia Sheick Mohamed bin Zayed Al Nahyan na mei 2022, e bishita aki no por a keda konkretisá.

Sr. Ahmed Sultan Bin Sulayem a keda sumamente kontentu ku Promé Minister su bishita i a konfirmá di bolbe kuminsá ku tur e trámitenan pa hasi su bishita pronto na Kòrsou.

Durante di e di dos bishita aki na DMCC a duna Promé Minister sr. Pisas un rekorido kompleto di tur e diferente negoshi i servisionan ku DMCC ta brinda, e.o. esun i Kòfi i Diamanta.

AICE 2023

Promé Minister sr. Gilmar Pisas tabata invitado di honor na AICE 2023 dia 2 di mei 2023.

AICE a selebrá su di 9 konferensia i eksposishon anual internashonal di e organisashon Mundial di Zona Liber.

Promé Minister sr. Pisas a keda risibí na e konferensia pa Dr. Mohammed Alzarooni (Chairman WFZO, Board of Directors Secretary-General, Dubai Integrated Economic Zones (DIEZ) and Chairman of Dubai Free Zone Council (DFZC), UAE).

Durante di e konferensia aki a pèrmití pa Promé Minister sr. Pisas su asiento tabata banda di esun di su ekselensia Sheick Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al-Maktoum (Second Deputy Governor of Dubai, Chairman of the Dubai Media Council). Su ekselensia ta yu di Sheick Mohammed bin Rashid Al Matoum (Deputy President Prime Minister Governor of Dubai).

Despues di e parti ofsial tabatin oportunidat pa Promé Minister sr. Pisas enterkambiá ku e diferente bishitantenan di e konferensia AICE 2023.

DP World

DP World ta un empresa logístiko multinashonal Emirati ku su sede na Dubai, EAU dia 2 di mei 2023.

E ta speshalisá den logístika di karga, operashon di Haf i Dry-dock, servisio marítimo i Zona Liber.

Esaki ta di dos biaha ku Promé Minister sr. Pisas ta hasi un bishita na e kompania aki pa asina por a sigui ku e kombersashonnan ku ya a logra aña pasa durante su bishita na Dubai huntu ku Minister di Desaroyo Ekonómiko sr. Ruisandro Cijntje.

E biaha aki a toka turno pa Promé Minister sr. Pisas sinta na mesa ku e CEO di DP World sr. Sultan Ahmed bin Sulayem, Tata di sr. Ahmed Sultan Bin Sulayem (the Executive Chairman of Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) na Dubai.

Durante di e reunion aki e CEO sr. Sultan Ahmed bin Sulayem a regla un reunión mesora pa Promé Minister sr. Pisas por sinta ku su Tim di Maneho na DP World dia 4 di mei 2023.

E Tim di Maneho aki a duna Promé Minister sr. Pisas i Minister di Finansa sr. Javier Silvania diferente informashon balioso i un rekorido kompleto na e Haf di DP World.

Lo bai sigui ku e kombersashonnan via di un reunion virtual riba petishon di e Tim di Maneho di DP World.

Tur esaki den preparashon di un bishita di representantenan di DP World pronto na Kòrsou.

D3 (Dubai Design District)

Promé Minister sr. Gilmar Pisas a bishitá e kompania di D3 riba rekomendashon di Embahada di Reino na Dubai dia 4 di mei 2023.

Promé Minister sr. Pisas a keda risibí na D3 pa sra. Khadija Al Bastaki (Executive Director) i D3 ta pertenesé na TECOM Investments.

D3 ta deslumbrante i vanguardia di e komunidat di diseño na Dubai, ku ta konosí pa festivalnan mundial di moda i diseño, i ademas di galerianan elegante ku ta mustra e trabou di diseñadornan i artistanan di arte.

E tabata interesante pa skucha kon organisá i kompletamente digitalisá e kompania aki ta funshoná i konektá ku e sektor públiko i e sektor privá den su totalidat.

Skyne

Promé Minister sr. Gilmar Pisas a hasi un bishita na e kompania Skyne riba rekomendashon di Embahada di Reino na Dubai dia 3 di mei 2023.

Tabata hopi interesante pa mira ku un di e doñonan di e kompania aki ta un yu di Kòrsou i tambe kon éksitoso e kompania aki ta.

Skyne ta un agensia kreativo di merkadeo ku ta definí strategianan relevante pa ku kresementu di un empresa.

E kompania aki por krea, refiná i transformá kualkier negoshi, kombinando esaki ku solushonnan stratégiko kreativo usando diseñonan sobresaliente.

DAFZ, DIEZ i DUBAI COMMERCITY

Promé Minister sr. Gilmar Pisas a bishitá DAFZ, DIEZ i CommerCity dia 4 di mei 2023.

Durante di e bishita aki e la keda kompañá pa Minister di Finansa sr. Javier Silvania.

DAFZ ta Dubai Airport Freezone, ku ta un zona ekonómiko na Dubai ku ta brinda servisio di formashon di empresa i establisimentu di negoshi na Dubai.

DAFZ ta ofresé e porta di entrada ideal na Medio Oriente i tambe un konektividat inigualabel pa Europa, Supkontinente Indio i Legano Oriente.

Durante di e mesun bishita a duna un presentashon di DIEZ, Dubai Integrated Economic Zones, kual tin komo tarea pa krea, desaroyá i atministrá e infrastruktura i servisio atministrativo de Zonanan Ekonómiko Integrá.

Tambe DIEZ ta regulá e aktividatnan komersial i e servisionan di e Zonanan Ekonómiko Integrá, inkluyendo e importashon i almasenamentu di merkansia.

A sigui ku un presentashon di parti Dubai CommerCity.

Dubai CommerCity ta e promé i prinsipal Zona Liber dediká esklusivamente na komersio digital den e region di Medio Oriente, Afrika i Sur Asia (MEASA).

E Zona Liber aki ta perfektamente ubiká pa benefisiá e kresementu esperá di komersio digital den e region ku ta sperando e promedio di kresementu global.

DEWA- DESOLENATOR

Promé Minister sr. Gilmar Pisas a bishitá DEWA riba rekomendashon di Embahada di Reino na Dubai dia 4 di mei 2023.

DEWA ta Dubai Electricity and Water Authority i ta un servisio públiko.

Durante di e bishita aki Promé Minister sr. Pisas a haña e oportunidat di risibí varios informashon balioso tokante e proseso di “desolenator” ku e kompania aki ta hibando pa ku e produkshon di awa i koriente, i alabes a hasi un rekorido ku e delegashon di Kòrsou na e planta.

“Desolenator is a patented technology that uses 100% solar power to distil complex water types (including seawater, heavy metal contaminants and brackish) into clean water.”

ABU DHABI PORTS

Riba petishon di Su Ekselensia Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan (UAE Deputy Prime Minister and Minister of Interior) a duna un presentashon di ABU Dhabi Ports na Promé Minister sr. Gilmar Pisas dia 4 di mei 2023.

E Tim di Maneho a duna bastante informashon na Promé Minister sr. Pisas i di parti di e delegashon di Kòrsou tambe a hasi un presentashon na e Tim di Maneho aki riba algun informashon ku nan tabata deseá di parti Kòrsou.

E resultado di e reunion ta ku e Tim di Maneho di Abu Dhabi Ports a duna di konosé ku nan ke hasi un bishita na Kòrsou pronto.

King’s Day

Promé Minister sr. Gilmar Pisas tabata invitado di honor na e selebrashon di Dia i Rei na Dubai dia 5 di mei 2023.

E selebrashon aki a keda organisá pa e Kònsùl General di Reino na Dubai.

Durante di e selebrashon aki Promé Minister sr. Pisas a haña oportunidat pa sera konosí i kombersá ku Su Ekselensia Sheikh Salem Sultan Al Qasimi (Chairman Dubai Civil Aviation Authority).

Promé Minister sr. Pisas a haña e oportunidat pa sera konosí i kombersá ku diferente di e invitadonan ku a asistí na e selebrashon aki.

Algu sumamente impreshonante i inesperá ku a tuma lugá na final di Promé Minister sr. Gilmar Pisas su estadia na Dubai tabata ku e grupo di guardaespalda personal, ku a eskortá Promé Minister sr. Pisas tur kaminda na Dubai, a duna Promé Minister sr. Pisas un regalo komo muestra di gratitut pa ku e forma ku e la trata nan.

Na aeropuerto di Dubai tabatin oportunidat tambe pa Promé Minister sr. Pisas sinta kombersá ku dos ofisial di Dubai Police, kendenan tabata srs. Mohamed Aqeel (Deputy General of Dubai Police CID) i Jamal Almarzooqi (First Lieutenant Dubai Police).

Un biaha mas por a konstatá ku presensia di nos Promé Minister sr. Gilmar Pisas na Dubai ta hopi gustá i apresiá, i e ta kreando un apertura hopi positivo i prometedor pa Kòrsou.

Esaki ta motibu pa kual Promé Minister sr. Pisas ke informá nos komunidat ku, debí na e kombersashonnan di kontinuidat ku ta tumando lugá na Dubai, lo bai tin diferente progreso i desaroyo positivo na kaminda pa nos pais.