Tweede kamer semper tin e último palabra. Ora di nan si, Kòrsou no por mete.

KÒRSOU NO TA LIBER PA ATENDÉ ASUNTUNAN INTERNASHONAL

TPK ta proponé solushon pa igualdat di bèrdat i defisit

Parlamentario pa Partido Trabou pa Kòrsou Sr. Rennox Calmes ayera den parlamento a tresé dilanti ku: e pregunta si Kòrsou ta liber pa atende su asuntunan internashonal, a wòrdu kontestá. E kontesta ta NÒ. Ayera parlamento a atende e akuerdo internashonal entre Kòrsou i Republika di Malta. E akuerdo aki Kòrsou a bini ta inverti energia humano di nos hendenan aden for di aña 2011. Awor ku e akuerdo a yega na kulminá shon, uniko manera pa e akuerdo bira realidat ta pa medio di un lei di Reino (Rijkswet). Lei di Reino ta algu ku solamente “Tweede kamer” por aprobá. Parlamento di Kòrsou ta den reunion di komishon sentral so por hasi pregunta i nada mas. Kòrsou no por figa posishon votando ni pro ni kontra. Apesar ku e lei aki ta bai konta pa Kòrsou so den Reino, tòg ta “Tweede kamer” so ta bai vota pro of kontra den e lei aki. Esaki ta nifiká ku nan por hasi kambio tambe den e lei i vota pro esaki. Kòrsou tin e posibilidat di manda nét 2 miembro di parlamento (delegado ekstraordinario) pa defende Kòrsou su punto. Den pasado durante tratamentu di otro lei di Reino, e asina yamá Areglo di disputa (geschillenregeling) esaki a resulta envano. Hasi “Tweede kamer” a hasi lokual nan tabata ke a hasi. Kòrsou su bos no a yega shelu. Tur Kòrsou su esfuerso di 12 aña por kai na awa. Un punto klave ta artíkulo 20 den e lei aki ku ta papia di explorashon i explotashon di rikesa nan natural entre Republika di Malta i Kòrsou. Si “Tweede Kamer” disidi ku den a parti aki nan ke hasi kambio, nan por hasi esaki ni maske kuantu nos grita.

KON SOLUSHONA E PROBLEMA DI IGUALDAT I DEFISIT

Si di bèrdat nos tin igualdat den Reino, dikon lei di reino ku ta regla algu pa Kòrsou so den e kaso aki, ta “Tweede Kamer” ta disidi finalmente? Ora di Hulanda ta nan so ta disidi pa nan mes, Kórsou no tin nada di bisa ora di nan. Semper nan si por mete den nos kos nan i nos si no por mete den nan kos nan. Igualdat ta ora kada país den Reino por atendé nan kos nan Internashonal nan mes. Pues kaminda e Parlamento di e país tin su último palabra i no “Tweede Kamer” riba tur otro Parlamento di otro paísnan den Reino. Lokual lo por hasi ta, pon’é algun kriteria ku tur país den Reino mester tene nan mes na djé ora ta atendé asuntunan Internashonal pa garantisá seguridat den tur aspekto. Miéntras Kòrsou no tin libertat pa atendé internashonal mente su ekonomia, finansia, hustisia, Kòrsou no por kombatí porbresa, krese ekonomikamente i mehora su enseñansa.

Trabòu Pa Korsou TPK, sr. Rennox Calmes