A klousurá kampaña Polis di Bario na Boneiru / Afronding campagne wijkagenten op Bonaire

A klousurá kampaña Polis di Bario na Boneiru

Entrante promé di febrüari 2023 a bini repartishon nobo di e polisnan di bario na Boneiru. Durante e seis siman nan tras di lomba, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a pone lus riba agentenan ku ta funshoná komo polis di bario na Boneiru i Sint Eustatius ku e meta pa komunidat por sera konosí mas di aserka ku e polis di su bario.

A start e kampaña na Sint Eustatius i a sigui na Boneiru ku e polisnan di bario di Playa, Tera Kòrá, Rincon, Nort Saliña i Antriol. Kada siman un polis di bario tabata na turno. Komo parti di e kampaña a tene diferente entrevista na radio i televishon. Tambe a bishitá diferente tienda, instansia, skol i akohida di mucha kaminda a parti foyeto di informashon, pega poster i saka potrèt. Tambe a interkambiá ku habitantenan. Remarkabel tabata desafionan ku habitantenan ta enfrentá i a trese dilanti na e polisnan di bario. Esaki ku e meta pa por yuda tuma akshon kaminda i na momentu ku ta nesesario. Entre otro iluminashon den barionan, ladronisia, molèster di kabritu i kachó, molèster di zonido prosedente di motosaikel, outonan ku ta kore ku velosidat haltu den áreanan habitá i molèster di trùknan ku ta transportá karga, etc. ta kai bou di desafionan aki. Bunita tambe tabata reakshonnan di habitantenan, entre otro ku awor nan ta sinti nan mas seif ku mas presensia di polis di bario i tambe ku nan sa kon i na ki momentu pa tuma kontakto.

Den e dianan benidero lo pasa den e bario di Nikiboko i besindario pa entregá foyeto na habitantenan di e bario, pa asina nan por sa di ki forma por tuma kontakto ku un polis di bario. Pronto lo klousurá e kampaña ku e polis di bario na Saba.

Ku polis di bario, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense kier duna abo komo habitante di bo bario e sintimentu di siguridat i trankilidat pa biba. E polis di bario ke ta mas serka di bo, ke yuda pensa ku bo i ke ta atento pa kualke situashon ku por surgi. Mas presensia di polis den bario ta aportá na un mihó komunidat i un mihó Isla.

Pa drenta den kontakto ku bo polis di bario, yama 599 715 8000 durante oranan di ofisina i puntra pa polis di bo bario. Den kaso di emergensia, semper yama 911! Un bon relashon ku polis di bo bario, ta kondusí na un bario seif!

Pa mas informashon por bishitá www.politiecn.com. Pa wak e vidionan di kada polis di bario, por bishitá e página di facebook: Korps Politie Caribisch Nederland.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Afronding campagne wijkagenten op Bonaire

Met ingang van 1 februari 2023, kwam er een nieuwe verdeling van de wijkagenten op Bonaire. Tijdens de afgelopen zes weken, heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) de agenten die als wijkagent functioneren op Bonaire en Sint Eustatius in het zonnetje gezet. Het doel was om de gemeenschap nader kennis te laten maken met hun wijkagent.

De start van de campagne was op Sint Eustatius, gevolgd op Bonaire met de wijkagenten van Playa, Tera Kòrá, Rincon, Nort Saliña en Antriol. Elke week was er een andere wijkagent aan de beurt. Als deel van de campagne werden interviews gehouden bij verschillende radio en tv stations. Ook werden er verschillende winkels, instanties, scholen en kinderopvangcentra bezocht waar informatieve flyers werden uitgedeeld, posters geplakt en foto’s gemaakt. Er werd ook met de bewoners gesproken. Opmerkelijk waren de uitdagingen waar de bewoners mee zitten en naar voren brachten bij de wijkagenten. Dit met het doel om in actie te komen wanneer en waar nodig. Onder andere verlichting in de wijken, diefstal, overlast van geiten en honden, geluidoverlast afkomstig van motorfietsen, auto’s die met hoge snelheid in de bebouwde kom rijden, overlast van vrachtwagens die lading vervoeren, viel onder de uitdagingen. Er waren ook mooie reacties van de bewoners, onder andere dat ze zich nu veiliger voelen met meer aanwezigheid van de wijkagenten en dat ze nu meer informatie hebben over het hoe en op welk moment ze contact moeten opnemen.

In de komende dagen zal er in de wijk Nikiboko en omgeving flyers aan bewoners overhandigd worden, zodat zij ook weten op welke manier contact opgenomen kan worden met de wijkagent. De campagne op Saba wordt ook binnenkort afgerond.

Met de wijkagent wil het Korps Politie Caribisch Nederland jou als bewoner van je wijk een gevoel van veiligheid en rust geven. De wijkagent wil dichterbij jou zijn, wil meedenken en wil attent zijn op situaties die zich kunnen voordoen. Meer aanwezigheid van de wijkpolitie draagt bij aan een betere samenleving en een beter eiland.

Om in contact te komen met jouw wijkagent, kan je tijdens kantooruren bellen naar 715 8000 en vragen naar jouw wijkagent. In geval van nood, bel altijd 911! Een goede relatie met jouw wijkagent leidt tot een veilige wijk!

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310