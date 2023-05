MPB TA HASI YAMADA NA UN I TUR PA SOSTENÉ E MANIFESTASHON DI 12 DI MEI MASALMENTE

Boneiru ta un munisipio speshal di pais Hulanda pa 13 aña kaba. Fo’i un prinsipio Hulanda a primintí

pa regla un nivel ekivalente di bida i siguridat sosial pa tur Boneriano. Pero lamentablemente te ainda

e pueblo di Boneiru no ta risibí e mesun nivel di benefisionan ku e habitantenan di Hulanda Oropeo. Pa

13 aña largu e sueldo mínimo na Boneiru ta hopi mas abou ku esun di Hulanda, i e sueldo aki no ta

alkansá pa por biba normal di dje. Tur esten ku kosto di bida na Boneiru ta hopi mas haltu ku na

Hulanda. Aktualmente sigur 40% di e poblashon lokal na Boneiru ta biba den pobresa, i esaki ta

inaseptabel.

Boneiru tin hopi aña ta insistí seka gobiernu Hulandes pa establesé un mínimo sosial realistiko pa

Boneiru. Un mínimo sosial ta e suma ku un hende mester minimalmente pa por kubri su nesesidatnan

básiko. A hasi masha hopi estudio kaba i skibi diferente rapòrt, pero ainda e gobiernu di Hulanda ta

nenga di fiha un mínimo sosial.

Hulanda Oropeo mes tin un mínimo sosial fihá pa hopi dékada kaba. Sueldo mínimo i ònderstant ta

basá riba e mínimo sosial aki.

E miembronan di “Eerste Kamer” i “Tweede Kamer” na Den Haag ta trata mínimo sosial pa Hulanda

Karibense komo un topiko di prioridat. Òmbutsman Nashonal i e Kolegio pa Derecho Humano ta hala

gobiernu Hulandes su atenshon konstantemente riba e tema aki. For di Boneiru mes, tantu e

polítikonan lokal komo sindikatonan, dunadónan di trabou, lídernan religioso, banko di kuminda i union

di konsumidó ta pusha pa hopi aña kaba pa gobiernu Hulandes pone un mínimo sosial. E nesesidat ta

birando mas i mas urgente.

Tòg no a logra durante 13 aña largu. Aunke ku a dal algun stap, esaki ta leu di sufisiente pa solushoná

e pobresa inaseptabel. Pa e motibu aki a bira tempu pa nos uni i ekspresá nos malkontentu klaramente.

Partido MPB ta di opinion ku no por sigui asina. Nos ta invitá tur hende na Boneiru pa sali dilanti pa un

bida digno pa e pueblo di Boneiru. Ban nos tur uni nos mes ku e manifestashon, djabièrne 12 di mei

aki. Nos ta topa otro na e sitio di parkeo di Van den Tweel, mitar di sinku atarti (16.30).

MPB TA PARA PA UN MINIMO SOSIAL HUSTU I UN BIDA DIGNO PA

TUR BONERIANO!

MPB ROEPT OP OM DE MANIFESTATIE VAN 12 MEI MASSAAL TE

STEUNEN EN MEE TE LOPEN

Bonaire is al 13 jaar een bijzondere gemeente van Nederland. Nederland heeft vanaf het begin

toegezegd dat de inwoners van Bonaire een gelijkwaardig niveau van leven en voorzieningen behoren

te hebben. Toch worden de bewoners van Bonaire sociaaleconomisch heel anders behandeld dan

bewoners van gemeenten in Europees Nederland. Al 13 jaar zijn het minimumloon en de uitkeringen

voor Bonairianen veel lager dan in Europees Nederland en niet toereikend om een menswaardig

bestaan te garanderen. Terwijl de kosten van het bestaan op Bonaire aantoonbaar veel hóger zijn dan

in Europees Nederland. Op dit moment leeft 40% van lokale de bevolking in erbarmelijke armoede.

Bonaire dringt al jaren aan bij de regering in Den Haag om een reëel sociaal minimum vast te stellen

voor Bonaire. Het sociaal minimum is het minimumbedrag dat iemand nodig heeft om de

basisbehoeften te kunnen betalen. Talloze onderzoeken en rapporten later weigert de regering in Den

Haag nog steeds om een bestaansminimum vast te stellen.

In Europees Nederland is al tientallen jaren geleden het sociaal minimum ingevoerd waar

minimumloon en uitkeringen op zijn gebaseerd. Leden van de Eerste en Tweede Kamer behandelen

het als een urgent onderwerp. De Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens

spreken de regering hier telkens op aan. Vanuit Bonaire hebben zowel de lokale politici, als de

vakbonden, werkgevers, pastoraat, voedselbank, consumentenbond jarenlang bij de regering

aangedrongen. De urgentie is alleen maar toegenomen.

En toch zijn we na 13 jaar helaas niet veel opgeschoten. Er zijn stappen gezet, maar lang niet voldoende

om de schrijnende armoede op te lossen. Het is daarom hoog tijd om ons ongenoegen duidelijk te

uiten.

De MPB vindt dat het echt zo niet langer kan, en nodigt iedereen uit om zich sterk te maken voor een

gelijkwaardig bestaan voor de inwoners van Bonaire. Laten we allemaal aansluiten bij de manifestatie

op vrijdag 12 mei. Wij verzamelen om 16.30 uur op het parkeerterrein bij Van den Tweel.

DE MPB STAAT VOOR EEN EERLIJK SOCIAAL MINIMUM EN

MENSWAARDIG BESTAAN VOOR IEDEREEN!