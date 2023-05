1500 van de ruim 8000 reden te hard

De afgelopen week heeft Team Verkeer meerdere snelheidscontroles gehouden op de Moergestelsweg in Oisterwijk. De toegestane snelheid is daar 50 km/u. Er werd van in totaal 8134 auto’s de snelheid gemeten. 1500(bijna 19%) van deze bestuurders reden harder dan 57 km/u. Dat houdt in dat de teller in het dashboard van deze automobilisten over de 60 km/u moet zijn gekomen. De hoogst gemeten snelheid was 86 km/u. Deze actie zal binnenkort herhaald worden.

We controleren niet zomaar

Er zijn vele partijen die zich bezighouden met de verkeersveiligheid. Politie, bestuur en wegbeheerders hebben de handen ineengeslagen om te proberen de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal doden en gewonden te verminderen op de Brabantse wegen. Dat gaat volgens het PRIOR principe. Lees hier meer over: (https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/11536daf-021c-4541-8449-e4f7114d2133)

Deze controle vond plaats op basis van klachten vanuit de burger bij gemeente en politie en de lokale kennis van de basisteams. Daarnaast werd er een analyse gemaakt waarin snelheden, ongevallen en het soort verkeersdeelnemers werd bekeken. Daarmee is er een goede objectieve onderbouwing van het veiligheidsrisico en kan de keuze gemaakt worden op welke wijze de veiligheid vergroot kan worden. In sommige gevallen door wijzigingen van de infrastructuur of extra borden en ook zoals in dit geval door handhaving.