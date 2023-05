GOUVERNEUR NEEMT BOEK FAROE METRY IN ONTVANGST

GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDEN

WILLEMSTAD – Op woensdag 10 mei 2023 heeft dhr. Faroe Metry, schrijver van het boek “ History of old Lebanese families on Curacao”, een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. Tijdens het bezoek heeft dhr. Metry een exemplaar van het boek aan de Gouverneur overhandigd.

Op de foto: Dhr. Faroe Metry en de Gouverneur van Curacao H.E. Lucille George-Wout.