Legendarionan internashonal di futbòl na Kòrsou pa Legends Football Tournament

2 i 3 di yüni 2023

WILLEMSTAD- 11 di mei 2023 – Kòrsou ta preparando pa un evento espektakular di futbòl, esta e Legends Football Tournament, kaminda èks-hungadónan konosí di futbòl di AJAX, Brazil, Colombia i Kòrsou lo bini huntu. E torneo lo tuma lugá dia 2 i 3 di yüni i ta primintí di bira un berdadero delisia pa fanátikonan di futbòl i amantenan di deporte.

Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) a logra traha un line-up impreshonante, ku hungadónan manera Edwin van der Sar (AJAX), Ronald de Boer (AJAX), Fabricio Carvalho (Brazil), Faustino Asprilla (Colombia) i e legendario di futbòl di Kòrsou, Brutil Hosé. E íkononan akí lo kompetí kontra otro, representando nan pais òf klup den partidonan emoshonante di 5 kontra 5, pa purba gana e viktoria. Kada partido ta dura 2×15 minüt ku un pousa kòrtiku di 5 minüt. E rondanan preliminar ta ser hungá riba djabièrnè i djasabra, anto riba djasabra lo tin tambe e finalnan. E Legends Football Tournament a nase for di e kolaborashon ku Kòrsou tin ku klup di futbòl AJAX, ku e meta pa stimulá deporte di un manera inklusivo.

E legendarionan di futbòl ku lo partisipá na e Legends Football Tournament ta:

Brazil: Carlos Alberto Lisboa, Fabio de Nascimento, Fabricio Carvalho, Jose Roberto Gama de Oliviera “Bebeto”, Matheus Nunes da Silva “Negrete” i Túlio Pereira Costa “Maravilha”

Colombia: Faustino Asprilla, Victor Aristizabal, Faryd Mondragón, Adolfo Valencia “El Tren”, Harold Lozano

AJAX: Edwin van der Sar, Jari Litmanen, Rob Witsche, Ronald de Boer, Richard Witsche

K ò rsou: Lennox Mauris, Uriël Trustfull, Dean Gorré, Marchello Pisas, Ramiro Griffith, Brutil Hosé, Sendley Bito, Zinho Constancia

E evento lo tuma lugá na Curaçao Airport Venue, den un stadion spesial konstruí ku yerba artifisial. E stadion akí ta situá kantu di e kaminda pa bai aeropuerto, enfrente di Kueba di Hato. Karchi pa adulto ta kosta ANG 50,- i muchanan te ku 15 aña ta paga ANG 25,-. Un pakete di dos dia ta optenibel pa ANG 90,- pa adulto i ANG 40,- pa mucha. Karchinan VIP ta optenibel pa ANG 325,- pa anochi. Por kumpra karchi online na legends.curacao.com i tambe na Van Den Tweel, 24 uur uit de muur na Sta. Maria i Madero Boutique na Mambo Beach.

Dinner With the Legends

Pa habri e evento, lo tin un ‘Dinner with the Legends’ riba 1 di yüni den kolaborashon ku Rotary Club Willemstad. Durante e sena di subasta akí, e legendarionan di futbòl lo ta presente entre e invitadonan. E metanan di e evento ta pa yuda Girls League, un inisiativa di FFK pa fomentá futbòl femenino na Kòrsou i pa yuda e divishon hubenil di e ekipo di futbòl Jong Holland. E subasta lo tuma lugá di 7:00 pa 11:00 di anochi riba e tereno di Legends Football Tournament na Curaçao Airport Venue. Karchi pa e evento akí tambe ta optenibel riba e website legends.curacao.com i na e lugánan menshoná ku ta bende karchi.

Voetballegendes schitteren op Curaçao tijdens Legends Football Tournament

WILLEMSTAD- 11 di mei 2023 – Curaçao maakt zich op voor een spectaculair voetbal evenement, het Legends Football Tournament, waar bekende oud-voetballers van AJAX, Brazilië, Colombia en Curaçao samenkomen. Het toernooi vindt plaats op 2 en 3 juni en belooft een ware traktatie te worden voor voetbalfans en sportliefhebbers.

Het Curaçao Tourist Board heeft een indrukwekkende line-up weten vast te leggen, met spelers zoals Edwin van der Sar (AJAX), Ronald de Boer (AJAX), Fabricio Carvalho (Brazilië), Faustino Asprilla (Colombia) en Curaçaose voetballegende Brutil Hosé. Deze iconen zullen het voor hun club of land tegen elkaar opnemen in een spannende vijf tegen vijf wedstrijden, waarbij ze strijden om de overwinning. Elke wedstrijd duurt 2×15 minuten met een korte pauze van 5 minuten. De voorrondes worden gespeeld op vrijdag en zaterdag, op zaterdag zijn ook de finales. Het evenement vindt plaats op de Curaçao Airport Venue, in een speciaal gebouwd stadion met een kunstgrasveld. Dit stadion is gelegen naast de weg naar het vliegveld en tegenover de grotten van Hato. Het Legends Football Tournament komt voort uit de partnership die Curaçao met voetbalclub AJAX heeft als doel sport en spel op een inclusieve manier te stimuleren.

Tickets voor volwassenen kosten Naf 50,- en kinderen tot 15 jaar betalen Naf 25,-. Een tweedaags arrangement is verkrijgbaar voor Naf 90,- voor volwassenen en Naf 40,- voor kinderen. VIP-tickets zijn beschikbaar voor Naf 325,- per avond. Tickets kunnen online worden gekocht via legends.curacao.com en bij Van Den Tweel, 24 uur uit de muur Sta Maria en Madero Boutique op Mambo Beach.

Dinner With the Legends

Als opening vindt op 1 juni ‘Dinner with the Legends’ plaats in samenwerking met Rotary Club Willemstad. Tijdens dit veilingdiner zullen de voetballegendes aanschuiven bij de aanwezige gasten. De goede doelen van de avond zijn Girls League, een initiatief van FFK ter bevordering van het vrouwenvoetbal op Curaçao, en de jeugdafdeling van de Curaçaose voetbalvereniging Jong Holland. De veiling vindt plaats van 19:00 tot 23:00 uur op het veld van het Legends Football Tournament op Curaçao Airport Venue. Kaarten voor dit evenement zijn ook verkrijgbaar via de website en de voorverkoopadressen.

Deelnemende voetballegendes aan het Legends Football Tournament Curaçao zijn:

Brazil: Carlos Alberto Lisboa, Fabio de Nascimento, Fabricio Carvalho, Jose Roberto Gama de Oliviera “Bebeto”, Matheus Nunes da Silva “Negrete” en Túlio Pereira Costa “Maravilha”

Colombia: Faustino Asprilla, Victor Aristizabal, Faryd Mondragón, Adolfo Valencia “El Tren”, Harold Lozano

AJAX: Edwin van der Sar, Jari Litmanen, Rob Witsche, Ronald de Boer, Richard Witsche

Curaçao: Lennox Mauris, Uriël Trustfull, Dean Gorré, Marchello Pisas, Ramiro Griffith, Brutil Hosé, Sendley Bito, Zinho Constancia

Soccer legends will shine in Curaçao during the Legends Football Tournament

WILLEMSTAD- May 11, 2023 – Curaçao is preparing for a spectacular soccer event, the Legends Football Tournament, where well-known former soccer players from AJAX, Brazil, Colombia and Curaçao will come together. The tournament will take place on June 2 and 3 and promises to be a real treat for soccer fans and sports enthusiasts.

The Curaçao Tourist Board has managed to secure an impressive lineup, with players such as Edwin van der Sar (AJAX), Ronald de Boer (AJAX), Fabricio Carvalho (Brazil), Faustino Asprilla (Colombia) and Curaçao soccer legend Brutil Hosé. These icons will compete against each other for their club or country in exciting 5 vs. 5 matches, contending for victory. Each match lasts 2×15 minutes with a short 5-minute break. The preliminary rounds will be played on Friday and Saturday, with the finals taking place on Saturday as well. The event takes place at the Curaçao Airport Venue, in a specially built stadium with an artificial turf field. This stadium is located next to the road to the airport and across from the Hato Caves. The Legends Football Tournament is a result of the partnership that Curaçao has with soccer club AJAX, with the goal of promoting sports and games in an inclusive way.

Tickets for adults cost ANG 50,- and children under 15 pay ANG 25,-. A two-day package is available for ANG 90,- for adults and ANG 40,- for children. VIP tickets are available for ANG 325,- per evening. Tickets can be purchased online at via legends.curacao.com and at Van Den Tweel, 24 uur uit de muur at Sta. Maria and Madero Boutique at Mambo Beach.

Dinner With the Legends

To start off the event, a ‘Dinner with the Legends’ will be held on June 1 in cooperation with Rotary Club Willemstad. During this auction dinner, the soccer legends will be present among the guests. The purposes of the charity event are to support the Girls League, an initiative of FFK to promote women’s soccer on Curaçao and to support the youth division of the Curaçao football club Jong Holland. The auction will take place from 7:00 to 11:00 pm on the field of the Legends Football Tournament stadium at Curaçao Airport Venue. Tickets for this event are also available through the website and at the mentioned ticket-sales locations.

Participating soccer legends at the Legends Football Tournament Curaçao are:

Brazil: Carlos Alberto Lisboa, Fabio de Nascimento, Fabricio Carvalho, Jose Roberto Gama de Oliviera “Bebeto”, Matheus Nunes da Silva “Negrete” and Túlio Pereira Costa “Maravilha”

Colombia: Faustino Asprilla, Victor Aristizabal, Faryd Mondragón, Adolfo Valencia “El Tren”, Harold Lozano

AJAX: Edwin van der Sar, Jari Litmanen, Rob Witsche, Ronald de Boer, Richard Witsche

Curaçao: Lennox Mauris, Uriël Trustfull, Dean Gorré, Marchello Pisas, Ramiro Griffith, Brutil Hosé, Sendley Bito, Zinho Constancia