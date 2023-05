Permanente tentoonstelling geopend in de Statenpassage

11 mei 2023

Wie was Thorbecke? Wat zijn de hoofdtaken van Kamerleden? Waarom wordt het Binnenhof gerenoveerd? Met de permanente tentoonstelling ‘Dit is de Tweede Kamer’ krijgen bezoekers antwoord op deze vragen.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp opende op donderdag 11 mei de tentoonstelling in de Statenpassage en hield een korte toespraak. “Er is niks mooiers dan alle gasten en bezoekers die hier dagelijks komen wat meer te kunnen laten zien over de historische geschiedenis van de Tweede Kamer. En die behoefte hebben we nu bijeengebracht in deze tentoonstelling.”

Permanente tentoonstelling

De nieuwe, permanente tentoonstelling vertelt bezoekers via foto’s, films, kunstwerken, unieke boeken en archeologische vondsten over de vele facetten van de parlementaire democratie. De tentoonstelling wordt ondersteund door een audiotour met aanvullende informatie en is gratis te bezichtigen wanneer de Kamer geopend is voor bezoek.

Parlementaire democratie, debat, kunst en architectuur

De tentoonstelling is verdeeld in vier thema’s: parlementaire democratie, debat, kunst en architectuur. Dit laatste thema is volledig gewijd aan de tijdelijke huisvesting, de geschiedenis van het Binnenhof en de huidige renovatie. Bezoekers zien nu unieke boeken, aparte geschenken en wisselende kunstwerken, die eerder achter gesloten deuren lagen. Bovenaan de roltrap staat het interactieve gedeelte van de tentoonstelling die aansluit op de uitleg over het parlementaire proces. Het bestaat uit verschillende Kamerelementen: de zetels, het spreekgestoelte en een interruptiemicrofoon. Hier kunnen bezoekers op of achter plaatsnemen en foto’s maken.

