Sifranan di kriminalidat i tráfiko di 2022 pa Boneiru

Riba djaweps 11 di mei, e tim di maneho di kuerpo polisial (Korps Management Team (KMT) konsistiendo hefe di kuerpo, sr. Alwyn Braaf, hefe suplente i hefe di operashon, sr. Ronald Zwarter, hefe di e departamentu operashonal (Bedrijfsvoering), sr. Clark Mercera, hefe di e departamentu di reshèrshi, sr. Steven Senior, hefe di e departamentu di polis básiko (BPZ), sr. Edwin van der Giessen i hefe di e departamentu di informashon i ekspertisio, sr. Melvin Sint Jago, a presentá e sifranan di kriminalidat i tráfiko di aña 2022 pa Boneiru.

E sifranan ta mustra e kantidat di delito na Boneiru di 2022 ku a mèldu na polis i ku a repartí den sifra di Reshèrshi i sifra di e departamentu di Kuido Básiko di Polis. Durante e presentashon, sr. Braaf a duna palabra di bonbiní na miembronan di prensa i seguidamente a presentá sifranan di Reshèrshi. Na promé lugá delitonan kontra poseshon i propiedat bou di kua ta kai diferente forma di ladronisia (262), ladronisia ku violensia (6), i kiebro i demas (149). Entretantu e sifranan ta komparabel ku añanan anterior i tabatin un bahada remarkabel for di 2019. Pa loke ta trata kiebro den negoshi i bibienda tabatin un bahada remarkabel i un subida komprobabel di estafa i malversashon ku por deklará dor ku tin mas notifikashon di estafa i malversashon sibernétiko a konsekuensia di e yegada di e departamentu di krimen sibernétiko.

Seguidamente a presentá delitonan ku violensia bou di kua ta kai diferente forma di maltrato (168), asesinato/homisidio (0) i intento di asesinato/ homisidio (8), destrukshon (96) i menasa (99). Kompará ku añanan anterior tin un bahada notabel di 90% den maltrato general i un bahada den notifikashonnan di violensia doméstiko ku ta parsialmente tin di haber ku e kolaborashon ku instansianan manera Akseso. Djei a presentá algun kaso di reshèrshi ku ta andando i ku ta solushoná i a duna atenshon na e detenshonnan i hayasgo di droga en konekshon ku kontrabanda di droga den 2022. A konkluí e sifranan di reshèrshi ku dato di e departamentunan di Krimen sibernétiko, di Kriminalidat finansiero ekonómiko (FINEC) i di e tim di investigashon digital.

Despues di e sifranan di e departamentu di reshèrshi a presentá e sifranan di departamento di Kuido Básiko di Polis. Na promé lugá a presentá e sifranan di tráfiko bou di kua diferente tipo di aksidente (725). Despues a para ketu na e kantidat di but (573) i detenshon pa manehá bou di influensia di alkohòl (104) pa kua por nota un mehorashon signifikante den e promé 4 luna di aña 2023 ku 838 but i 77 detenshon pa manehá bou di influensia di alkohòl. A konkluí e sifranan di Kuido Básiko di Polis ku sifranan di e departamentu de ‘Veelvoorkomende Criminaliteit’ i a terminá e seshon ku un turno di pregunta.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Criminaliteits- en verkeerscijfers van 2022 voor Bonaire

Op donderdag 11 mei heeft het Korps Management Team (KMT); de korpschef, dhr. Alwyn Braaf, plaatsvervangende Korpschef en Hoofd Operatien, dhr. Ronald Zwarter, Hoofd Bedrijfsvoering, dhr. Clark Mercera, Hoofd Opsporing, dhr. Steven Senior, Hoofd Basispolitiezorg, dhr. Edwin van der Giessen en Hoofd Informatie en Expertise, dhr. Melvin Sint Jago, de Criminaliteits- en Verkeerscijfers voor het jaar 2022 voor Bonaire gepresenteerd aan leden van de pers.

De cijfers tonen de hoeveelheid misdrijven die in 2022 voor het eiland van Bonaire die bij de politie zijn gemeld en zijn onderverdeeld in cijfers van de Opsporing en cijfers van de Basispolitiezorg. Tijdens de presentatie gaf dhr. Braaf een welkomstwoord aan de leden van de pers en vervolgens zijn de cijfers van de opsporing gepresenteerd. Ten eerste vermogensdelicten waaronder diverse vormen van diefstal (262), diefstal met geweld (6) en inbraak en overige (149). Ondertussen zijn de cijfers vergeleken met voorgaande jaren en er was een opmerkelijke daling sinds 2019. Wat betreft inbraak in bedrijven en woningen was er een opmerkelijke daling en er was een aantoonbare stijging van oplichting en bedrog die te verklaren is met de opkomst van de Cyber Crime Unit met als gevolg meer meldingen van cyber oplichting en bedrog.

Vervolgens zijn geweldsdelicten gepresenteerd, waaronder diverse vormen van mishandeling (168), moord/ doodslag (0) en pogingen tot moord/doodslag (8), vernieling (96) en bedreiging (99). In de vergelijking met voorgaande jaren is er een opvallende 90% daling in algemene mishandeling en een daling in meldingen van huiselijk geweld die deels te maken hebben met de samenwerking van het korps met instanties zoals Akseso. Daarna zijn aantal lopende en opgeloste zaken van de opsporing gepresenteerd en er is aandacht gegeven aan de aanhoudingen en drugsvangst i.v.m. drugsmokkel in 2022. De cijfers van de opsporing zijn geconcludeerd met data van de Cybercrime Unit, de afdeling Financieel Economische Criminaliteit en Team Digitale Opsporing.

Na de opsporingscijfers zijn de basispolitiezorgcijfers gepresenteerd. Eerst zijn de verkeerscijfers gepresenteerd waaronder de diverse soorten aanrijdingen (725). Vervolgens is er stilgestaan bij het aantal bekeuringen (573) en aanhouding voor het rijden onder invloed (104) waarbij er in de eerste vier maanden van het jaar 2023 een merkbare verbetering is met 838 bekeuringen en 77 aanhoudingen wegens het rijden onder invloed. De cijfers van de Basispolitiezorg zijn geconcludeerd met de cijfers van de afdeling Veelvoorkomende Criminaliteit en de sessie is afgerond met een vragenronde.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.