Ultimo dia di e prome Caribbean Climate & Energy Conference (CCEC)

HUNTO MESTER TUMA PASONAN CHIKITO PERO CONCRETO PA LOGRA COSNAN GRANDI

Diabierna mainta, Minister di Labor, Energia y Integracion, Glenbert Croes, tawata e prome orador pa duna apertura na e ultimo dia di e prome Caribbean Climate & Energy Conference (CCEC) na Aruba. Minister Croes a menciona e palabranan famoso di Neil Armstrong, ‘”That’s one small step for man, one giant leap for mankind’ y a encurasha tur presente pa hunto tuma e pasonan grandi pa un meta comun y un miho mundo. Cu e palabranan conoci ‘Actions speak louder then words’ Minister Croes a clausura su discurso expresando cu hunto mester traha pa haci e diferencia pa logra yega e meta pa soluciona retonan den cambio di clima y transiciona pa energia husto.

Director di WEB, señor Alfredo Koolman, den su presentacion a duna informacionnan concreto di e vision y mision di WEB Aruba riba e temanan cu a wordo discuti den e conferencia y den e diferente seccionnan cu tawata tin riba e 3 puntonan: Transicion di Energia Husto, Creando Ecosistemanan Resiliente Climatico, Financiamento di Accion Climatico.

Oradornan internacional cu a duna presentacionnan tawata: Andrew Tharp, Director of Business Development, pa Eagle LNG, Taco de Vries, experto di eMobility & Sustainable Energy Transition, di Windpark, Patrick Cnubben, Hydrogen Architect di Hydrogen Valley. Tur tres orador a splica ampliamente nan trabounan den e region di Caribe y e importancia pa transiciona pa energia renoba y limpi y e beneficionan cu lo tin pa Aruba y tur isla chikito den nos region.

Tur e oradornan di diahuebs mainta, a expresa cu mester cuminsa chikito pa despues sigui crece. Pero tambe ta importante pa islanan chikito traha hunto pa asina hunto logra mas. Hunto, como islanan chikito, mester tuma pasonan chikito pero concreto, pa logra cosnan grandi.

Na final di e conferencia, Prome Minister Evelyn Wever-Croes y Minister di Hulanda Rob Jetten a duna un conferencia di prensa en conhunto na unda cu nan a gradici tur esnan presente y esnan cu a haci e conferencia possibel y exitoso.