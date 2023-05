Kralendijk Bonaire

05/09/2023 Brandstofprijzen

Kolegio Ehekutivo ta partisipá ku no tin adaptashon di preis di kombustibel den luna di mei.

Esaki ta pa motibu di falta di e preisnan di kompra real pa luna di mei. Pa e motibu akí e dekreto insular di 13 di aprel 2023, nr 1, indiká komo Dekreto di preis di produkto di petrolio Boneiru aprel 2023 (AB 2023, nr 10), ta keda na vigor den luna di mei. E siguiente adaptashon di preis di kombustibel ta dia 9 di yüni 2023.

Den e adaptashon di preis akí a apliká e preskripshonnan di e Dekreto Temporal di 25 di mart 2022 tokante redukshon di akseins Hulanda Karibense 2022, nr. 2022-104414 (Staatscourant Nr. 8683 di 28 di mart 2022) i tambe e Lei di 21 di desèmber 2022 pa kambio di algun lei di impuesto i algun otro lei (Plan di Impuesto 2023) (Staatsblad 532).

Te ku 1 di aprel 2022 e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) tabata USD 31,86 sèn pa hèktoliter. Segun e preskripshonnan menshoná akí riba e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) ta USD 15,86 sèn pa hèktoliter pa e periodo di 1 di aprel 2022 te ku 30 di yüni 2023.

Relashoná ku loke tin menshoná akí riba, e preisnan di benta pa kombustibel di dia 14 di aprel 2023 ta keda aplikabel.

Brandstofprijzen worden niet aangepast in mei

09 mei 2023 Brandstofprijzen

Het bestuurscollege laat weten dat de brandstofprijzen niet aangepast worden in mei.

Dit komt vanwege het uitblijven van de werkelijke aankoopprijzen voor de maand mei. Het Eilandsbesluit van 13 april 2023, no 1, aangeduid als het Prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire april 2023 (AB 2023, no. 10) blijft daarom in de maand mei van kracht. De volgende aanpassing van de brandstofprijzen is 9 juni 2023.

In deze prijsaanpassing zijn de voorschriften van het Tijdelijk besluit van 25 maart 2022 over accijnsverlaging Caribisch Nederland 2022, nr. 2022-104414 (Staatscourant Nr. 8683 van 28 maart 2022) en ook de Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) (Staatsblad 532) toegepast.

Tot 1 april 2022 bedroeg het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 31,86 cent per hectoliter. Volgens de voornoemde voorschriften bedraagt het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 15,86 cent per hectoliter voor de periode 1 april 2022 tot en met 30 juni 2023.

In het licht van het vorenstaande blijven de verkoopprijzen voor brandstof van 14 april 2023 van toepassing.