Politie zoekt getuigen van woningoverval

Meerdere verdachten drongen de woning binnen. Daarbij is gedreigd met een wapen. Op het moment van de woningoverval was een vrouw aanwezig in de woning. Zij raakte niet gewond. De daders hebben een auto en andere buit meegenomen. De auto is vanochtend terug gevonden op de hoek van de Weidevogellaan en de Kievitslaan.

Heeft u iets gezien?

De politie heeft een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen van deze woningoverval. Heeft u iets gezien/gehoord of heeft u misschien camerabeelden die het onderzoek kunnen helpen? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook een melding doen via het onderstaande tipformulier. Anoniem melden? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem tel. 0800-7000.