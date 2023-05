ORCA-waterpolo weer in actie

Waterpolovereniging Orca timmert verder aan de weg en organiseert daarom haar 2e Internationale Beachwaterpolotoernooi op 19-20-21 mei in Piscadera Bay. Het toernooi is open voor zowel dames- als herenteams/spelers uit Nederland, Aruba, Bonaire en Curaçao. Dit belooft een spannend evenement te worden. Beachwaterpolo wordt gespeeld in de zee, met ene kleiner veld en minder spelers. Hierdoor zijn er mooiere en snellere acties waar te nemen die het voor het publiek aantrekkelijk maken.

Daarnaast is er een uitwisseling tussen de jeugdteams van Bonaire en Orca in het weekend van 2-3-4 juni in het Pisina Bennie Leito. Dit is een tweejaarlijks terugkerend evenement van de inspanningen van verenigingen Orca en Barracuda Bonaire om kinderen kansen te bieden om waterpolo te spelen en hun vaardigheden op het gebied van waterpolo te verbeteren en tegelijkertijd hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Op zaterdag 3 juni organiseert de waterpolo afdeling van Orca ook voor de tweede keer het Schoolwaterpolotoernooi. Dit evenement is een geweldige manier voor kinderen om kennis te maken met de sport en de vaardigheden die ze hebben geleerd tijdens het schoolzwemmen in de praktijk te brengen in een mini waterpolotoernooi.

De vereniging Orca is erg verheugd om deze evenementen te organiseren en kijkt uit naar een succesvolle uitwisseling en geslaagde toernooien. Kom en geniet van het mooie weer, het strand en weekenden vol waterpolo-actie!