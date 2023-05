Aangehouden persfotografen niet vervolgd

Vorige maand werden in Vinkel twee persfotografen aangehouden door de politie nadat daar een drugslab was ontdekt. Ze zouden een bevel van de politie hebben genegeerd. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak beoordeeld en besloten om de persfotografen niet te vervolgen.

In de vroege ochtend van donderdag 13 april kwamen de persfotografen af op een melding dat er in een garage bij een woning aan de Bosschebaan in Vinkel een drugslab was aangetroffen. Tegen middernacht was er ook al een melding binnengekomen dat er in dezelfde straat zou zijn geschoten. De politie zette daarop een groot gebied rond het drugslab af. Op dat moment was er nog veel onduidelijk en de politie kon moeilijk inschatten of de situatie veilig was. Zo was het niet helder of binnen nog vuurwapengevaarlijke verdachten aanwezig waren en was er mogelijk sprake van ontploffingsgevaar. Specialisten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) werden daarom ingezet en omstanders, waaronder de persfotografen, werden op ruime afstand gehouden.

Veiligheid

De persfotografen meldden zich bij de politie aan de rand van de afzetting en wilden daar graag langs. Ze stonden naar hun oordeel namelijk veel te ver weg om foto’s van het incident te kunnen maken. De politie was echter van oordeel dat de veiligheid niet te garanderen was en liet de fotografen daarom niet dichterbij komen. Toen ze ondanks meerdere waarschuwingen doorliepen werden beiden aangehouden.

Rechten

Op vertoon van de landelijke Politieperskaart kunnen vertegenwoordigers van media in veel situaties binnen een afgezet gebied hun werk doen. De houder van een politieperskaart is in beginsel verantwoordelijk voor de eigen veiligheid, maar dient aanwijzingen op te volgen met betrekking tot veiligheid en opsporing van politie en andere hulpverleners. Het OM begrijpt op basis van het dossier dat de politie, gelet op de mogelijk dreigende en in ieder geval onduidelijke situatie, een dergelijke aanwijzing heeft gegeven.

Kortere afstand

Het OM stelt vast dat het geven van zo’n aanwijzing gevolgen heeft voor de vrijheid van nieuwsgaring als bedoeld in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het OM heeft bekeken of er een geringere inbreuk op de vrijheid van nieuwsgaring gemaakt had kunnen worden, door de fotografen op een wat kortere afstand dan waar nu het gebied was afgezet, ook veilig hun werk te laten doen, terwijl de veiligheid wel geborgd was. Het OM meent dat dat het geval is. De afstand tot het incident was nu enkele honderden meters en het OM is van oordeel dat het mogelijk was geweest om die afstand in goed overleg en in alle redelijkheid te verkleinen, waardoor er minder inbreuk was gemaakt op de persvrijheid, maar de veiligheid nog steeds in acht was genomen.

Het OM zal daarom niet overgaan tot strafvervolging, maar de strafzaken tegen de beide mannen seponeren. De politie en de betreffende fotografen zijn hierover vandaag geïnformeerd.