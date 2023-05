Minister Charles Cooper Awe mainta e payaso Oliver Arridel a papia yen kos sin pia sin kabes na radio MAS.

Lague bini ku un dokumento, un so, kaminda tin mi firma abou ku ma duna Arrajet permit pa bula. E kos aki ta un gemadateerde autoriteit na e hefe di CCAA. Pues ami no ta firma pa permitnan.

Si bo ta kumpli ku leinan di nos pais, bo ta hanja vergunning. Si bo no ta kumpli ku nos leinan, bo NO ta hanja vergunning. Asina simpel. Arrajet TE AINDA ta kumpliendo ku nos leinan. Dia e no ta kumpli, lo revoká su vergunning. I sigur NO ta un payaso manera Oliver Arridell ta determiná si ta duna of kita un vergunning.