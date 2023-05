Minister Javier Silvania BELASTING- EN PREMIEOPBRENGSTEN 2023 IN LIJN MET DE BEGROTING

De belastingdienst heeft middels de maandelijkse ‘Vogelvlucht’ de opbrengsten over de maand april gerapporteerd. Hieruit blijkt dat dat de opbrengsten uit hoofde van belastingen NAf 0,6 miljoen hoger zijn dan begroot (NAf 95,4 miljoen versus NAf 94,8 miljoen) en de opgrengsten uit hoofde van sociale verzekeringen NAf 6,1 miljoen hoger zijn dan begroot (NAf 67,8 miljoen versus NAf 61,7 miljoen). Over de eerste 4 maanden is de realisatie van de opbrengsten in lijn met de begroting. De belastingopbrengsten tot en met april zijn NAf 4,9 miljoen (1%) lager dan begroot en de premie-opbrengsten zijn NAf 9,1 miljoen (3,5%) hoger dan begroot. De belastingopbrengsten blijven achter op de begroting bij de winstbelasting en OZB. Bij de omzetbelasting is een stijging van de opbrengsten ten opzichte van 2022 zichtbaar van NAf 9,5 miljoen (5,1%, inclusief OB bij invoer welke door de douane wordt geïnd) en bij de loonbelasting een stijging van NAf 4,3 miljoen (3,2 %) ten opzichte van 2022. Bij de premies sociale verzekeringen (AOV/AWW, AVBZ, BVZ en ZV/OV) is een stijging zichtbaar van gemiddeld 6,7% ten opzichte van 2022.

De opbrengsten van de winstbelasting zijn voornamelijk afhankelijk van de gerealiseerde winst die door ondernemingen wordt aangegeven en afgedragen. Op de hoogte van deze opbrengsten heeft de belastingdienst derhalve slechts beperkt invloed. Ten aanzien van de OZB is in de begroting rekening gehouden met lagere opbrengsten dan in 2022 omdat in 2022 achterstanden zijn ingehaald over de jaren 2019, 2020 en 2021. Momenteel blijven de OZB opbrengsten achter omdat nog geen OZB-aanslagen over het jaar 2023 zijn opgelegd. Hiermee wordt gestart in de week van 15 mei. Om onterechte aanslagen en bezwaarschriften te voorkomen heeft de belastingdienst eerst de OZB administratie afgestemd met het Kadaster voordat de OZB-aanslagen 2023 worden opgelegd. Hierdoor is enige vertraging ontstaan maar wordt voorkomen dat belastingplichtigen met onterechte OZB-aanslagen worden geconfronteerd. De verwachting is dan ook dat de achterstand in OZB-opbrengsten de komende maanden wordt ingelopen, hierbij mede geholpen door de uitbetaling van de restituties inkomstenbelasting 2022 welke in juni zal starten. In dit kader roept de belastingdienst de werkgevers op die nog geen verzamelloonstaat hebben ingediend om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Indien de belastingdienst niet over de verzamelloonstaat beschikt zal dit leiden tot vertraging in de uitbetaling van restituties van de werknemers.

De belastingdienst int naast belastingen en premies ook de erfpacht en huur domeingronden ten behoeve van domeinbeheer. Eind maart was een significante achterstand ontstaan in de realisatie van de begrote opbrengsten uit hoofde van erfpacht en huur domeingonden (NAf 1,6 miljoen gerealiseerd ten opzichte van NAf 5,4 miljoen begroot). In dat kader wordt nu door de belastingdienst met domeinbeheer samengewerkt om ook daar de administratieve achterstanden op het gebied van facturatie te reduceren en de opbrengsten uit hoofde van erfpacht en huur domeingronden te verhogen.

