Minister Javier Silvania DISERTATIE VAN MINFIN IN DE STATEN

De inningprioriteit van de belastingdienst was zeer succesvol, voor wat betreft het inhalen van openstaande aanslagen van inkomstenbelasting en de sociale premies. Door het inhalen van openstaande aanslagen groeide het bedrag dat geïnd moest worden tot een nominale bedrag van NAF 5.7 miljard in belasting- en sociale premieschulden, verdeeld onder 130.000 CRIB-nummers. Dit aantal maakt het effectief invorderen van alle schulden onmogelijk en vraagt dat er strenge prioriteiten gesteld moeten worden voor het invorderen van deze schulden. Een team van deskundigen voerde een uitgebreid onderzoek uit om te bepalen hoe het aantal aanslagen tot een hanteerbaar niveau kan worden teruggebracht.

In dit kader is gebleken dat het gebruik van dagtekening als basis voor prioriteiten niet tot een gewenst effect leidt. Internationale onderzoeken (OECD, 2019) tonen aan dat de kans om belastingschulden te innen met de tijd afneemt. Een vergelijkbaar onderzoek in Curaçao kwam tot dezelfde conclusie: 50% van de inkomsten wordt binnen 2 jaar nadat de aanslagen zijn opgelegd daadwerkelijk geïnd en 90% van de inkomsten wordt binnen 5 jaar geïnd. Om deze reden is de opbrengst na 5 jaar marginaal en vereist het innen van aanslagen ouder dan 5 jaar een grotere capaciteit dan het innen van aanslagen jonger dan 5 jaar. Aan het einde van 2022 bestond het totaal aantal aanslagen dat de Ontvanger moest innen, uit aanslagen tot en met 1994. Om het aantal aanslagen te verminderen tot een hanteerbaar niveau en om de Belastingdienst als geheel de mogelijkheid te geven om in actualiteit te opereren, heeft de Belastingdienst haar inningsbeleid aangepast.