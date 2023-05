OM eist gevangenisstraf tegen ‘ervaren, belangrijke kracht’ van twee drugslabs

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland eist een gevangenisstraf van zeven jaren tegen een 41-jarige verdachte uit de gemeente Altena (Noord-Brabant) voor zijn betrokkenheid bij twee professioneel ingerichte drugslabs in Den Ham (Overijssel) en Heerlen (Limburg). “Hij was goed in zijn werk en een belangrijke kracht. Hij was niet alleen kok, maar regelde ook benodigdheden en gaf instructies aan anderen ten aanzien van het kookproces.”

In het Overijsselse Den Ham wordt door de politie in december 2021 een drugslab in een loods achter een woning ontdekt en opgerold. Volgens het OM is het lab dan al vijf maanden in werking. De inrichting van het lab (compleet met reactieketels en destillatieopstellingen) en de aangetroffen stoffen (zoals formamide, mierenzuur en natriumhydroxide) wijzen erop dat het gaat om de productie van de synthetische, verslavende harddrugs amfetamine. In het lab ligt op dat moment genoeg materiaal om, naar schatting, voor ruim 344.000 euro aan amfetamine-olie te maken.

Op elf voorwerpen in het lab, onder meer op een gaskraan, de schakelaar van een vloeistofpomp, een scheitrechter en een afsluiter van ketels, wordt DNA van de verdachte aangetroffen. Het OM: “Het gaat hierbij om goederen die gebruikt worden in een drugslab, het DNA zit letterlijk op plekken waar de gebruiker met zijn handen aan zit.”

Driekwart jaar voor het aantreffen van het lab in Den Ham, in april 2021, wordt in het Limburgse Heerlen ook een drugslab gevonden. Daarbij worden twee personen op heterdaad aangehouden. Via versleutelde crypto-communicatie van het Anom-netwerk komt uiteindelijk ook hier de 41-jarige verdachte in beeld. Met zijn Anom-account verstuurde verdachte foto’s van de laboratoriumopstelling in Heerlen. Ook blijkt dat hij ter plaatse betrokken is bij de productie: de verdachte laat hij weten wat hij aan het doen is en hij geeft instructies over welke materialen besteld moeten worden.

“Amfetamine is een harddrug die zeer verslavend en schadelijk is voor de volksgezondheid. De productie is een lucratieve en specialistische bezigheid”, aldus de officier van justitie vandaag in zijn requisitoir voor de rechtbank in Almelo. “De productie van en handel in synthetische drugs gaat steeds meer gepaard met andere vormen van criminaliteit. Grote belangen en grote winsten moeten beschermd worden met geweld en bedreiging met geweld. Ook moet het verdiende geld worden witgewassen en daar gaat een corrumperende werking vanuit.”

Het Openbaar Ministerie rekent het verdachte aan dat hij eerder al veroordeeld is voor vergelijkbare feiten. “Deze verdachte is een ervaringsdeskundige, want eerder werd hij al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 maanden voor betrokkenheid bij een ander drugslab. Hiervan heeft hij zich niets aangetrokken.” Naast de gevangenisstraf vordert het OM een ontneming van ruim 82.000 euro.