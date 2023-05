Snelrecht voor fors geweld tegen agent bij tankstation in Maastricht

De 29-jarige verdachte uit Eijsden, die een kopstoot uitdeelde aan een politieagent bij een tankstation in Maastricht, staat woensdag 17 mei op een snelrechtzitting. Hij moet zich verantwoorden voor de Limburgse politierechter.

Levenloze indruk

Twee agenten reden op de ochtend van 6 mei jl. naar een tankstation in Maastricht, omdat daar mogelijk iemand onwel was geworden in een auto. In de betreffende auto bleek een man te liggen die een levenloze indruk maakte en in eerste instantie niet gewekt kon worden. Nadat ook de agenten geen reactie kregen toen zij de man probeerden te wekken, hebben zij een ruitje van de auto ingetikt. Dit deden zij met het oog op mogelijke hulpverlening aan de man. Door het breken van de ruit werd de verdachte wakker. Hij was direct agressief tegen de agenten en de medewerkers van het tankstation. De twee agenten probeerden hem te kalmeren, echter dat leverde een van hen een kopstoot op. Dit leidde vervolgens tot flink letsel bij de verbalisant, waaronder een gebroken neus.

Onder voorwaarden in vrijheid gesteld

De verdachte is dezelfde ochtend aangehouden door de politie. Gelet op dit forse geweld tegen een politieambtenaar in functie is de verdachte op 9 mei jl. voorgeleid bij de rechter-commissaris. Deze heeft de verdachte geschorst, waarna verdachte onder een aantal voorwaarden in vrijheid is gesteld tot aan de snelrechtzitting van morgen.

Geweld tegen personen met een publieke taak

Naast politie en advocaten hebben bijvoorbeeld ook medewerkers bij de overheid, het openbaar vervoer, de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en scheidsrechters een publieke taak. Zij moeten hun werk veilig kunnen uitoefenen. Gevolgen van agressie en geweld naar deze medewerkers raakt niet alleen die persoon, maar zorgt er voor dat zij hun publieke taak niet goed kunnen uitvoeren. En dat is juist essentieel voor onze samenleving: deze taken moeten voor iedereen in gelijke omstandigheden beschikbaar zijn. Het is extra belangrijk dat deze functionarissen tegen agressie en geweld worden beschermd.

Eenduidige, effectieve en snelle afhandeling

Politie en het Openbaar Ministerie maakten afspraken dit soort misdrijven eenduidig, effectief en snel af te handelen. Deze zaken krijgen hoge prioriteit en er wordt zo veel mogelijk lik-op-stukbeleid toegepast. Ook kan het OM hogere straffen eisen dan in reguliere zaken.