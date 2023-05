Het oordeel van de officier: de podcast over spraakmakende misdaadzaken

In de nieuwste aflevering van de podcast ‘Het oordeel van de officier’ vertelt officier van justitie Joan Holthuis, die werkzaam is bij het Openbaar Ministerie Limburg (OM), over de moord- en achtervolgingszaak Austin-Healey. Deze en andere afleveringen van de podcast zijn te beluisteren via Het Oordeel van de Officier (springcast.fm) of via een podcast app.

Spraakmakende misdaadzaken door de ogen van officieren van justitie

Voor een officier van justitie is geen dag hetzelfde. Zo kan de week beginnen met een telefoontje van de politie over een zojuist gepleegde misdaad. Gevolgd door het op locatie inschatten van een potentieel gevaarlijke situatie. Om daarna in de middag toestemming geven voor het plaatsen van een tap in een vakantiehuisje. Met in het achterhoofd altijd de overweging: gaat het allemaal wel volgens de wet, volgens de regels? En minstens net zo belangrijk: staat iedereen in z’n persoonlijke recht? In de podcast ‘Het Oordeel van de Officier’ nemen vier officieren van justitie host Ben Prins mee door vier spraakmakende misdaadzaken. Welke beslissingen moet een OvJ allemaal maken, voordat een zaak in een rechtszaal terechtkomt? ‘Het Oordeel van de Officier’ is een podcast van het Openbaar Ministerie, geproduceerd door PodWorkz en ikbenprins.

De klopjacht op de voortvluchtige moordenaar

De zaak Austin-Healey gaat over een man die is vermoord. De verdachte –genaamd Tom- is op de vlucht. Niemand weet waar hij is en daarom zetten officier van justitie Joan Holthuis en Recherche Parkstad alles op alles om deze voortvluchtige moordenaar te vinden. Ze stuiten in hun onderzoek op een mogelijke helper en besluiten een peilbaken (volgsysteem) onder zijn auto te plaatsen. Dit brengt ze op verrassende nieuwe plekken. Een boekhandel, een camping in Duitsland en een adres in Almere, 200 kilometer van de misdaad vandaan. In de tussentijd wordt er in het programma Opsporing Verzocht om tips gevraagd. Daar lijkt een zeer serieuze mogelijkheid tussen te zitten. De officier van justitie grijpt in.