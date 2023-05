RdK TA INFORMÁ MINISTER JETTEN TOKANTE PLANNAN DURADERO

Willemstad, 15 di Mei 2023 – Riba 15 di Mei Refineria di Kòrsou (RdK) a risibí Minister di Klima i Energia hulandes, Rob Jetten, durante su bishita di trabou na Kòrsou. Durante e enkuentro, gerensha di RdK a duna un presentashon tokante e Roadmap kreá pa yega na desaroyonan nobo i duradero pa e areanan disponibel ku ta rondoná Refineria i e Terminal di Bullenbaai. Den kuadro di esaki tambe a duna un resumen di proyektonan ku aktualmente ta den proseso di realisashon riba e terenonan aki, mihó konosí komo proyektonan di “Horizonte Nobo”.

E terenonan ubiká dor di e Refineria i e Terminal di Bullenbaai, histórikamente semper a keda utilisá pa fasilitá e industria petrolero, kual pa años tabata un di e pilarnan ekonómiko mas importante di Kòrsou. RdK, ku tambe ta responsabel pa buska un operadó pa start e Refineria, aktualmente ta kanando un trayekto paralelo na esaki. Simultaneamente na e proseso pa yega na un operadó pa e refineria, tin aproksimadamente 35% di e terenonan ku lo keda desaroyá ku un propósito nobo kaminda lo konsentrá riba industria ku ta duradero i bèrdè. E desaroyonan nobo aki a largo plaso lo kontribuí na desaroyonan sosio-ekonómiko ku lo kumbiní nos pais i alabes lo kontribuí na kreashon di un klùster industrial bèrdè den haf. Den e trayekto pa formulá e kontenido di e Roadmap, kual a wòrdu aprobá dor di Konseho di Minister, a traha den kolaborashon estrecho ku CPA pa sigurá un desaroyo integral pa nos haf. E industrianan nobo i duradero ku RdK ke atrahé riba su terenonan ta prinsipalmente relashoná ku e transishon energetiko. E aktividatnan aki lo tin un balor agregá pa diversifikashon di nos ekonomia i alabes lo resultá den mas kupo di trabou i divisa pa Kòrsou.

Un elemento ku ta di gran importansha pa logra desaroyá e terenonan aki eksitosamente, ta kontinuashon i implementashon planifiká di e proyekto stratégiko di saneo di e tereno, kaminda mester pone e promé pasonan pa trata e tera i awa kontaminá. Durante e presentashon na Minister Jetten a splika kon, ku sosten di ekspertonan kontratá di RoyalHaskoningDHV, i den konsulta estrecho ku tersernan entre otro kompanianan gubernamental, ministerionan, NGO’s i kompanianan lokal i internashonal ku ta enfoká riba desaroyonan téknologiko, RdK a logra yega na un plan pa desaroyá e diferente areanan riba e terenonan disponibel ku propósitonan nobo. Despues di e presentashon a hasi un rekorido riba e tereno di RdK ku Minister Jetten pa e por a haña un mihó komprendimentu di e retonan pa loke ta trata saneo di e areanan i e aktividatnan duradero ku aktualmente ta den proseso di realisashon riba e terenonan aki.

FIN

RdK INFORMEERT MINISTER JETTEN VAN DUURZAME PLANNEN

Willemstad, 15 Mei 2023 – Refineria di Kòrsou (RdK) ontving op 15 mei de nederlandse Minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, tijdens zijn werkbezoek aan Curaçao. Tijdens de bijeenkomst gaf het management van RdK een presentatie over de Roadmap welke ontwikkeld is om te komen tot een duurzame herontwikkeling van reeds beschikbare terreinen rondom de Raffinaderij en de Bullenbaai Terminal. Hierbij werd ook een overzicht gegeven van de reeds lopende projecten op deze terreinen, welke gezamenlijk bekend zijn onder de naam “Horizonte Nobo”.

De terreinen van RdK waarop zich momenteel de Raffinaderij en de Bullenbaai Terminal bevinden, zijn historisch gezien altijd ingezet voor de uitoefening van petroleumindustrie hetgeen jarenlang één van de belangrijke economische pilaren van Curaçao was. RdK, welke ook verantwoordelijk is voor de herstart van de Raffinaderij, loopt een parallel traject, waarbij er naast de zoektocht naar een raffinaderij operator ongeveer 35% van de totale terreinen zullen worden herontwikkeld voor andere (duurzame, groene) industriële doeleinden. Deze herontwikkeling zal bijdragen aan een lange-termijn sociaal-economische ontwikkeling voor het eiland en het creëren van een groene industriële cluster in de haven. Er is bij het opstellen van deze Roadmap, welke onlangs ook is goedgekeurd door de Raad van Ministers, nauw samengewerkt met CPA om een geïntegreerde ontwikkeling van de haven te waarborgen. De veelal energietransitie gerelateerde groene nieuwe industriëen welke RdK beoogd aan te trekken op deze terreinen zullen bijdragen aan het diversificeren van de economie en tevens een toename aan werkgelegenheid en deviezen tot gevolg hebben.

Een belangrijk element voor een succesvolle herontwikkeling van deze terreinen is het verder ontwikkelen en planmatig uitvoeren van een strategisch saneringsplan waarbij de eerste stappen kunnen worden gezet om de vervuiling van bodem en grondwater op de RdK terreinen aan te pakken. Tijdens de presentatie aan Minister Jetten is uitgelegd hoe RdK, ondersteunt door de ingehuurde expert RoyalHaskoningDHV, en in nauw overleg met derden zoals andere overheidsNV’s, ministeries, NGO’s en lokale en internationale bedrijven toegespitst op technologische ontwikkelingen, tot een indelingsplan is gekomen voor de voor herontwikkeling beschikbare terreinen. Na de presentatie kreeg Minister Jetten een rondleiding over het terrein van RdK om zo een beter beeld te krijgen van de sanerings uitdagingen als ook van de duurzame activiteiten die reeds in ontwikkeling zijn op deze terreinen.

EINDE