FAMIA DEN DESESPERASHON DESPUES DI EKSPLOSHON

Vrouwenmoorden

In Opsporing Verzocht wordt vanavond voor het eerst de balans opgemaakt van de Identify Me-campagne tot nu toe. In de studio is de Duitse rechercheur Marcus Weber aanwezig om een terugkoppeling te geven. Ook zal forensisch rechercheur Carina van Leeuwen aanwezig te zijn om een update te geven over de Nederlandse zaken. Internationale politiekorpsen willen aan 22 onbekende meisjes en vrouwen hun identiteit teruggeven. In vrijwel al deze zaken zijn de slachtoffers door geweld om het leven gekomen. Maar wie zijn ze? Onder de noemer Identify Me hopen het Duitse Bundeskriminalamt, de Federale politie in België, de Nederlandse politie en INTERPOL zaken op te lossen. Daarvoor lanceerden zij vorige week een campagne. Zaken, beelden en gegevens zijn op een speciale site geplaatst. Onder al die onderzoeken bevinden zich negen Nederlandse zaken. Neem een kijk op de lijst. Mogelijk herkent u een van de slachtoffers of heeft u informatie die de politie verder kan helpen.