Notisia di polis di djabièrnè 11 di desèmber te ku djaluna 14 di desèmber 2020/Politieberichten van vrijdag 11 december tot en met maandag 14 december 2020

Notisia di polis di djabièrnè 11 di desèmber te ku djaluna 14 di desèmber 2020

A atendé estrikto ku habitante

A atendé estrikto ku un habitante tokante su kondukta durante ku e tabata hasiendo un ‘melding’. Ela insultá un ámtenar den funshon. E habitante a pidi diskulpa. Polis ta haña agresividat i violensia kontra su kolaboradónan inakseptabel. Trahadónan di polis ta klaro tokante kiko ta òf no ta komportashon akseptabel i ta atendé mesora ku e persona agresivo tokante esaki. Naturalmente no ta aseptá violensia físiko, meskos ku no ta aseptá menasa, maltrato òf insulto. Esaki ta konta pa tur trahadó di KPCN; e agentenan, reshèrshi, kolaboradónan di ‘meldkamer’, trahadónan na bali i tambe trahadónan di e departamentonan ku ta duna sosten.



A konfiská bròmer

Riba djadumingu 13 di desèmber a konfiská un bròmer na Kaya Neerlandia. Un patruya na warda a mira e bròmer ku tabata kore sin lus i a para e shofùr pa kòntròl. Durante di e kòntròl a resultá ku e no tabatin reibeweis, ni dokumentonan di seguro bálido, ni plachi di number. Banda di kua a konfiská e bròmer e shofùr haña un prosès ferbal tambe.

Dor di kore sin lus, bo ta hinka bo mes i otronan den peliger. Si bo no tene bo na e reglanan dor di kore sin dokumento bálido, bo ta haña un but. E butnan ta varia entre $45 pa kore sin plachi di number, $115 pa kore sin lus te ku $225 pa kore sin reibeweis i seguro.

A tuma basta medida den wikènt tras di lomba en konekshon ku e ordenansa di emergensia

Wikènt tras di lomba a kontrolá vários lokalidat riba kumplimentu ku e ordenansa di emergensia. Esaki despues ku a konstatá ku tin mas públiko na diferente lokalidat, fiestanan ku a organisá i e echo ku no ta kumpli ku e palabrashonnan vigente. KPCN a ehekutá e kòntròlnan den kolaborashon ku e departamento di Supervishon i Mantenshon di Entidat Públiko Boneiru i Koninklijke Marechausse (KMar).

A papia di manera di atvertensia ku doño di vários lokalidat, kaminda ku mester a sera algun lokalidat komo ku a atvertí nan na vários okashon kaba. Un otro lokalidat a haña un prosès ferbal pa no a kumpli ku e ordenansa di emergensia. Tambe a para un fiesta, pa kua a invitá pueblo via di medionan sosial, despues di un kòntròl.

KPCN ta enfatisá ku fiesta i/òf evenementu kaminda ta baila, ta prohibí konforme e ordenansa di emergensia. KPCN ta preokupá tokante oumento di fiestanan i violashon pa loke ta trata e kantidat di bishitante. Posiblemente esaki por bira mas ainda mirando e medidanan mas estrikto ku a tuma na Kòrsou i Hulanda Oropeo. E komportashon kontra polis tambe ta birando mas agresivo. Tin señalnan ku ta indiká ku un otro tipo di turista ta biniendo, ku ke sambuyá i buska trankilidat ménos, pero ku ke fiesta mas.

P’esei KPCN a hasi un petishon na e tim operativo pa bini huntu mas pronto posibel pa wak si e medida- i palabrashonnan vigente ta apropiá ainda. Ademas hefe di kuerpo a pidi pa bini huntu komo EBT (Eilandelijk Beleids Team) pa por diskutí e periodo benidero.

E temporada benidero KPCN lo sigui ku kòntròl intensivo i lo aktua ku man duru ora ta trata di violashon di e reglanan. Sinembargo nos no por kombatí e eksesonan aki nos so, p’esei ta hasi un yamada na organisadó-, empresario- i partisipantenan na tipo di evenementu- òf anochinan aki: tuma bo responsabilidat i tene bo na e reglanan. Asina nos ta prevení ku ta bin mas kaso di COVID riba e isla, loke por ta desbentahoso pa nos tur.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 11 december tot en met maandag 14 december 2020

Bewoner streng aangesproken

Een bewoner die tijdens het maken van een melding een ambtenaar in functie beledigde, werd streng aangesproken op zijn gedrag. Hij bood zijn excuses aan.

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiemedewerkers zijn duidelijk in wat wel en geen toelaatbaar gedrag is en spreken de agressieve persoon er direct op aan. Fysiek geweld tegen politie ambtenaren wordt natuurlijk niet geaccepteerd, evenmin als bedreiging, mishandeling of belediging. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.

Motor in beslag genomen

Op zondag 13 december werd een motor in beslag genomen op de Kaya Neerlandia. Een dienstdoende agent zag de motor zonder verlichting rijden en stopte de bestuurder ter controle. Tijdens de controle bleek de bestuurder niet in het bezit te zijn van een rijbewijs, geldige verzekeringsdocumenten en ook geen kenteken. Naast het feit dat de motor die in beslag werd genomen, kreeg de bestuurder ook een proces verbaal.

Door te rijden zonder verlichting brengt u uzelf en anderen in gevaar. Overtreed u de regels door te rijden zonder geldige documenten, dan krijgt u een boete. De boetes variëren tussen de $45 voor het rijden zonder kentekenplaat, $115 voor het rijden zonder verlichting tot $225 voor het rijden zonder rijbewijs en verzekering.

Veel opgetreden afgelopen weekeind m.b.t. overtreding noodverordening

Afgelopen weekeinde werden verschillende locaties gecontroleerd op het naleven van de noodverordening nadat eerder werd geconstateerd dat er meer publiek was op verschillende locaties, dat er feesten werden en dat men zich niet hield aan de geldende afspraken. De controles werden uitgevoerd door KPCN in samenwerking met de afdeling Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire en de Koninklijke Marechaussee.

De eigenaren van verschillende locaties werden waarschuwend toegesproken, waarbij enige locaties gesloten moest worden doordat ze al vakere gewaarschuwd waren. Een andere locatie kreeg een proces verbaal voor het overtreden van de noodverordening. Ook werd een gepland feest waarvoor men op social media werd uitgenodigd, afgeblazen na controle.

KPCN wil benadrukken dat het feesten en/of evenementen waar gedanst wordt conform de noodverordening verboden zijn. Het KPCN maakt zich zorgen over het toenemend aantal feesten en overtredingen qua bezoekers. Dit kan mogelijk de komende periode nog meer worden door de strengere maatregelen in Curaçao en Europees Nederland. Het gedrag naar de politiecollega’s wordt ook agressiever. Er zijn signalen die er op wijzen dat er een ander soort toeristen komt, die minder willen duiken en rust zoeken, maar meer willen feesten.

Het KPCN heeft daarom aan het operationeel team verzocht om vooruitkijkend, snel bij elkaar te komen om te kijken of de huidige maatregelen en afspraken nog passend zijn. Tevens heeft de KC verzocht om als EBT bij elkaar te komen om de komende periode te bespreken.

De komende tijd zal het KPCN doorgaan met intensieve controles en zal er bij overtredingen streng worden opgetreden. Echter het bestrijden van deze excessen kunnen we niet alleen, we doen daarom een oproep aan de organisatoren, ondernemers en deelnemers aan dit soort evenementen of avonden: neem uw verantwoordelijkheid en houdt u aan de regels. Zo voorkomen we dat er meer COVID gevallen op het eiland komen, wat nadelig kan zijn voor elk van ons.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.