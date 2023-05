Jaarverantwoording politie 2022

Internationale samenwerking

Om nog effectiever te zijn, heeft de politie ook in 2022 de samenwerking gezocht met partners in nationale en internationale onderzoeken. Een voorbeeld daarvan is de aanhouding van tientallen verdachten tijdens de internationale politieactie Trivium in Nederland, Duitsland, België, Spanje en Paraguay. De samenwerking met Duitsland heeft geleid tot de grootste vangst van voor consumenten verboden vuurwerk ooit. In totaal werd in 2022 bijna 700.000 kilo aan explosieven in beslag genomen. Ook op het gebied van online seksueel kindermisbruik en mobiel banditisme leidt samenwerking met politieorganisaties in andere landen tot resultaten.