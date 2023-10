OM eist vier jaar tegen verdachte woningoverval Overveen

De officier van justitie heeft op maandag 9 oktober, vier jaar gevangenisstraf geëist tegen een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die verdacht wordt van het plegen van een woningoverval aan de Prins Hendriklaan in Overveen op 31 augustus 2022.

De verdachte drong die dag de woning binnen via een keukenraam. Uit camerabeelden bleek dat hij samen was met een andere overvaller. Eenmaal binnen bedreigden de overvallers de bewoner met een schroevendraaier en ook duwden zij het slachtoffer van de trap waarna hij met zijn hoofd tegen een raam viel en voor korte tijd bewusteloos raakte. De verdachten gingen er met sieraden vandoor.

In de woning liet de 33-jarige verdachte zijn bril met zijn DNA-materiaal achter. Ook is hij op camerabeelden met de medeverdachte te zien.

De officier van justitie zette ter zitting uiteen dat de verdachten geweld gebruikten om de gestolen spullen te bemachtigen en te kunnen vluchten en dat zij nauw en bewust samenwerkten.

De 33-jarige man kon uiteindelijk ongeveer een jaar later in Italië worden aangehouden. Hij is toen op 11 augustus 2023 uitgeleverd. Uit het strafdossier van de verdachte blijkt, dat hij vaker inbraken heeft gepleegd. In Zwitserland is hij veroordeeld voor 16 inbraken. De andere woningovervaller is nog niet opgespoord.

Ernst van de feiten

De officier van justitie benadrukte ter zitting de ernst van de feiten. Een slachtoffer voelt zich vaak niet langer veilig in zijn eigen huis en bekend is dat iemand hier nog lang last van kan hebben. Het slachtoffer raakte licht gewond aan zijn hoofd door de val van de trap maar hij had ook anders kunnen terechtkomen waardoor het mogelijk veel erger had kunnen aflopen.

Tot slot zijn er sieraden van het slachtoffer met emotionele waarde gestolen.

De verdachte heeft hier geen rekening mee gehouden, hij dacht alleen aan zijn eigen gewin, dat neemt de officier van justitie hem zeer kwalijk. Vanwege de enorme inbreuk op de levenssfeer en het veiligheidsgevoel van slachtoffers, gelden er hoge straffen voor een woningoverval. Ook wordt meegewogen dat deze verdachte in het verleden inbraken heeft gepleegd. Naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar moet de man wat betreft het OM ook een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen van €4265,48.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

