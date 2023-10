Opnieuw verdachte aangehouden in onderzoek naar schietincident Assen

In het onderzoek naar de gebeurtenissen in Assen op woensdag 4 oktober 2023 is vandaag opnieuw een verdachte aangehouden. Deze 20-jarige man uit Assen wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident op de Maria in Campislaan in de Drentse hoofdstad. Daarbij raakte een 24-jarige Assenaar zwaar gewond.