Entidat públiko Boneiru ta investigá faktibilidat di un fèri entre Boneiru i Kòrsou

10/09/2023

Empresanan ku ta interesá pa den futuro operá un servisio di fèri, via un destaho por entregá nan plannan.

Awendia ta solamente posibel pa biaha ku avión for di Boneiru pa por ehèmpel Kòrsou. E idea pa un servisio di fèri entre e islanan ABC t’ei pa hopi aña kaba. Awor entidat públiko Boneiru ta investigá un biaha mas si un fèri entre Boneiru i Kòrsou ta faktibel i deseabel i ta hibando kòmbersashon ku diferente potensial proveedor tokante esaki.

Hopi habitante di Boneiru tin famia i amigu riba e islanan ruman. Pa e motibu akí transporte for di i pa nos isla ta èkstra importante. P’esei na e momentu akí entidat públiko Boneiru ta hasi un estudio di faktibilidat pa loke ta trata un fèri for di i pa Kòrsou. E regulashon i eksigensianan, i tambe infrastruktura, logístika i faktibilidat finansiero ta forma tópikonan importante di e investigashon akí.

Diputado Jolinda Craane ku ta enkargá ku ekonomia gustosamente ke tende di abo komo siudadano kiko e potensial servisio di fèri akí tin ku kumpli kuné i kiko bo ekspektativanan ta. Pa e motibu akí un konsultashon online ta bai tuma lugá. Tambe den forma di un prueba arbitrario nos lo aserká algun siudadano via telefòn, òf bo por yena un lista di pregunta serka nos na ofisina.

Ora ku finalisá e investigashon, ta evaluá kiko e siguiente pasonan lo ta. E ora ei entidat públiko Boneiru lo tene un destaho. Un destaho ta un proseso ku ta stimulá kompetensia hustu. E ora ei empresanan ku ta interesá pa den futuro operá un servisio di fèri, via un destaho por entregá nan plannan. Seguidamente entidat públiko Boneiru por hasi un eskoho.

OLB onderzoekt haalbaarheid van een ferry tussen Bonaire en Curaçao

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om de ferry-dienst in de toekomst te verzorgen, kunnen dan via een aanbesteding hun plannen indienen.

Tegenwoordig is het alleen mogelijk om per vliegtuig van Bonaire naar bijvoorbeeld Curaçao te reizen. Het idee van een ferry dienst tussen de ABC eilanden bestaat al jaren. Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) onderzoekt nu opnieuw of een veerboot tussen Bonaire en Curaçao haalbaar en wenselijk is en is met verschillende potentiële aanbieders hierover in gesprek.

Veel inwoners van Bonaire hebben familie en vrienden op de zustereilanden. Transport van en naar het eiland is dan ook extra belangrijk. Daarom doet het OLB op dit moment onderzoek naar de haalbaarheid van een ferry van en naar Curaçao. De regelgeving en eisen, alsook infrastructuur, logistiek en financiële haalbaarheid, vormen een belangrijk onderwerp van dit onderzoek.

Gedeputeerde Craane belast met economie hoort graag van u als burger wat u belangrijk vindt waar deze potentiële ferrydienst aan moet voldoen en wat uw verwachtingen zijn. Daarom zal er online een consultatie plaatsvinden. Ook zullen we steekproefsgewijs enkele burgers telefonisch benaderen, of kunt u bij ons op kantoor een vragenlijst invullen.

Als dit onderzoek is afgerond, wordt beoordeeld wat de volgende stappen zijn. Dan zal het OLB een aanbesteding doen. Een aanbesteding is een proces dat eerlijke concurrentie stimuleert. Bedrijven die geïnteresseerd zijn om de ferry-dienst in de toekomst te verzorgen, kunnen dan via een aanbesteding hun plannen indienen. Vervolgens kan het OLB een keuze maken.