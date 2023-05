Man in verzet bij aanhouding Radarstraat

Bij de aanhouding gaf de verdachte geen gehoor aan de vorderingen van twee agenten en ging hij hevig in verzet door naar de agenten te schoppen en te slaan. De agenten waarschuwden de verdachte dat ze het stroomstootwapen gingen gebruiken. Omdat de verdachte niet meewerkte, is het stroomstootwapen ook daadwerkelijk gebruikt. Dit had niet het gewenste effect en hij zag kans om één van de agenten onderuit te halen toen ze bezig waren hem onder controle te krijgen. De verdachte wist ook het stroomstootwapen van één van de agenten uit de holster te trekken. Met inzet van nog drie agenten kon de verdachte uiteindelijk worden aangehouden.

De verdachte is heengezonden met een dagvaarding. De politie heeft meerdere getuigen gesproken. Er is na onderzoek geen mes aangetroffen.

Publieke taak

De overheid tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak.