Team West: wie sloeg Zoetermeerder een gebroken neus?

Brandstichting Zuiderparklaan Den Haag

Donderdagnacht 9 maart rond 04.00 uur wordt er brandgesticht in een restaurant aan de Zuiderparklaan in Den Haag. Eerst wordt een steen door het raam gegooid en daarna brandbare vloeistof. De brandweer is gelukkig snel ter plaatste en blust de brand. De brand woedt vlak naast het portiek van meerdere woningen. Los van een aanzienlijke schade raakt er gelukkig niemand gewond. In de uitzending laten we camerabeelden zien van iemand met een opvallende broek met lichte vlakken op de bovenbenen. Hij loopt naar het restaurant toe en rent na de brandstichting de Zuiderparklaan op richting de Doorwerthstraat.

Mishandeling Noordwaarts Zoetermeer

Op zaterdag 18 februari rond 15.00 uur mishandelt een onbekende man een 64-jarige bewoner van een appartementencomplex aan de Noordwaarts in Zoetermeer. Samen met de beheerder van het complex spreekt hij twee mannen aan die niets te zoeken hebben in het complex. Ze verzoeken de twee mannen de flat te verlaten. Bij de uitgang ontstaat een woordenwisseling waarbij een van de mannen de bewoner hard in zijn gezicht slaat. Hierop zakt de bewoner in elkaar en gaan de twee mannen er vandoor. De bewoner blijft gewond achter, later blijkt zijn neus te zijn gebroken. Drie maanden later is het slachtoffer nog steeds niet helemaal hersteld. In de uitzending tonen we camerabeelden van de man die het slachtoffer heeft geslagen. De andere man laten we niet herkenbaar zien, omdat hij geen aandeel in de mishandeling heeft.

Vermissing Johan de Bruijn Delft

De 41-jarige Johan de Bruijn wordt sinds donderdag 16 juni 2022 vermist. Johan – ook wel Jayjay genoemd – woont sinds drie jaar begeleid op de Meerkoetlaan in Delft. Hij is vertrokken zonder zijn persoonlijke spullen. De familie van Johan maakt zich grote zorgen. In de uitzending komt Johans moeder aan het woord. Zij doet een dringende oproep aan de kijkers om informatie te delen.

