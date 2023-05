Politie zoekt getuigen van beroving Van der Pekstraat

Op 15 mei rond 10.15 uur, komt het slachtoffer met de pont op de Buiksloterweg in Amsterdam-Noord aan. Vervolgens rijdt hij met zijn scooter de Van der Pekstraat in. Daar komt een andere scooter naast hem rijden, met twee personen erop. Ze manen de bestuurder te stoppen. Vervolgens moet het slachtoffer onder dreiging van een mes zijn tas afgeven, waarna de verdachten in de richting van de Ranonkelkade wegrijden.

De verdachten reden op een zwarte scooter en hadden het volgende signalement:

Bestuurder:

Licht getint

Tussen de 30 en 35 jaar oud

1-dags baardje

Dunne jas aan

Joggingbroek aan

Donkere systeemhelm op

Handschoenen aan

Passagier:

Donker getint

Tussen de 30 en 35 jaar oud

170 a 180 cm lang

Licht bruine broek aan

Dunne jas aan

Donkere handschoenen aan

Heeft u op maandag 15 mei rond 10.15 uur in of in de omgeving van de Van der Pekstraat iets opvallends gezien? Laat het de politie weten. Ook is de recherche op zoek naar videobeelden waarop mogelijk de verdachten, maar ook het slachtoffer met een zwarte helm, beige jas en zwarte bromfiets met windscherm, te zien zijn. Denk bijvoorbeeld aan videodeurbellen en dashcams. Contact opnemen en het uploaden van beelden kan via een van de onderstaande mogelijkheden.

Zaaknummer: PL1300- 2023107476