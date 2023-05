Getuigen gezocht mishandeling in de omgeving van de Alexander Flemingstraat

Het conflict start op de kruising van de Professor Donderslaan met de Robert Kochlaan in Haarlem, waar een auto staat die de weg blokkeert. Als het slachtoffer aan de kant wil gaan, stapt de bestuurder uit zijn auto. Hij opent de deur van de auto van het slachtoffer en slaat hem uit het niets. Kort daarna informeert een omstander met het slachtoffer bij een groepje jongeren die in de buurt van het incident staan of zij dit voorval hebben opgemerkt. In plaats van hulp te bieden, slaat één van de jongens het slachtoffer nogmaals.

Politie zoekt getuigen

De politie onderzoekt deze mishandelingen en is op zoek naar informatie en beelden die daarbij kunnen helpen.

Verdachte 1 die uit de auto stapt:

Licht getinte huidskleur

Tussen de 25 en 30 jaar oud

Een stoppelbaard

Grijs T-shirt met korte mouwen

Donkergekleurde auto

Verdachte 2 uit de groep jongeren:

Licht getinte huidskleur

Tussen de 16 en 20 jaar oud

1.70 tot 1.75 meter lang

Smal gezicht met kort donker krullend haar

Grijs vest met lange mouwen, zwarte bodywarmer, zwarte rugzak, zwarte broek en zwarte schoenen

Getuigen kunnen informatie en beelden delen via onderstaand tipformulier of via 0900-8844.